    Death Stranding 2 PC’ye geliyor: Çıkış tarihi ve yeni özellikleri açıklandı

    Kojima Productions imzalı Death Stranding 2: On The Beach, 19 Mart’ta PC’ye geliyor. Death Stranding 2, PC çıkışında sınırsız kare hızı desteğiyle birlikte yeni özellikler de getirecek.

    Death Stranding 2’nin PC’ye ne zaman geleceği açıklandı Tam Boyutta Gör
    Death Stranding 2: On The Beach, PlayStation 5’e özel çıkışının üzerinden yaklaşık sekiz ay geçmesinin ardından PC platformuna adım atmaya hazırlanıyor. Yapımın PC sürümü için resmi tarih 19 Mart olarak duyuruldu. Açıklama, gerçekleştirilen yeni State of Play yayını sırasında paylaşılan fragmanla birlikte geldi.

    Sınırsız FPS desteğiyle geliyor

    Kojima Productions imzalı yapımın PC versiyonu, konsol sürümüne kıyasla çeşitli teknik avantajlarla birlikte sunulacak. Açıklanan bilgilere göre oyun, sınırsız kare hızı desteği ile gelecek. Ancak sinematik sahnelerde performansın 60 FPS ile sınırlandırılacağı belirtildi. Bunun dışında ultrawide çözünürlük desteği, yükseltme teknolojileri, kare oluşturma ve DualSense kontrolcü desteği de PC sürümüne özel detaylar arasında yer alıyor.

    Death Stranding 2’nin PC’ye ne zaman geleceği açıklandı Tam Boyutta Gör
    Ancak şimdilik hangi yükseltme ve kare oluşturma teknolojilerinin destekleneceği netleştirilmiş değil. Ayrıca sistem gereksinimleri de belirsiz.

    Serinin en güçlü yönlerinden biri olarak gösterilen çevre tasarımı, PC sürümünde özellikle ultrawide monitör desteği sayesinde daha etkileyici bir deneyim sunmayı hedefliyor. Geniş ekran oranı, oyunun hem pastoral hem de tekinsiz atmosferini daha kapsayıcı bir biçimde yansıtacak. Kojima Productions’ın önceki yapımında olduğu gibi, devam oyununda da hem tanıdık hem de yabancı unsurların iç içe geçtiği bir dünya tasarımı öne çıkıyor.

    Death Stranding 2 PC fiyatı

    Oyunun standart PC sürümü için belirlenen ön sipariş fiyatı 69,99 dolar (3.061 TL) olarak açıklandı. Digital Deluxe Edition ise 79,99 dolar (3.499 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Epic Games fiyatları ise sırasıyla 3.449 TL ve 3.849 TL

    Kaynakça https://store.steampowered.com/app/3280350/DEATH_STRANDING_2_ON_THE_BEACH/ https://wccftech.com/death-stranding-2-on-the-beach-comes-to-pc-on-march-19-complete-with-ultrawide-resolution-supports-upscaling-and-frame-generation/
