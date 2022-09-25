BYD, Almanya'da yeni elektrikli otobüs platformu ve iki elektrikli kamyon tanıttı

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eBus Blade platformu

Çinli otomotiv üreticisi BYD, Hannover'daki ticari araç fuarında Avrupa pazarına yönelik yeni ürünlerini görücüye çıkardı. Bunlar arasında tamamen yeni eBus Blade platformu, iki elektrikli kamyon ve bir elektrikli otobüs öne çıkıyor.

Elektrikli kamyonlardan başlayacak olursak, bu araçlar BYD ETM6 ve ETH8 olarak adlandırılıyor. Küçük olan 7.5 tonluk kamyon daha çok şehir içi teslimat görevleri için hazırlanmış ve yaklaşık 4 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Bu kamyonda 150 kW elektrik motoru ve 126 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat batarya bulunuyor. Tam yüklü halde 200 km menzil sunduğu belirtilen ETM6, 120 kW'a kadar hızlı şarj desteğine sahip.

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ETH8 (solda) ve ETM6

BYD ETH8 ise 19 tonluk bir elektrikli kamyon. Tasarımı küçük kardeşi ETM6 ile benzer fakat öndeki X şekline benzeyen tasarım teması, parlak krom şerit ve yan taraftaki hareketli çizgileriyle daha modern bir görünüme sahip olduğunu söylemek mümkün. Ne yazık ki ETH8'in teknik özellikleriyle alakalı henüz bir açıklama yapılmamış.

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BYD'nin fuardaki en önemli tanıtımlarından biri de yeni eBus Blade platformu oldu. Adından da anlaşılacağı üzere bu platform, BYD'nin kendi geliştirdiği bıçak bataryaların ve 'cell to pack' teknolojisinin elektrikli otobüslerde kullanılmasına imkan veriyor. Lityum demir fosfat kimyasının kullanıldığı bu bataryaların geleneksel bataryalara göre yüzde 50'ye varan oranda daha kompakt ve daha sağlam olduğu belirtiliyor.

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Bu sayede, günümüz elektrikli otobüslerinde pillerin tavana yerleştirilmesi popüler bir çözüm olarak öne çıkarken BYD'nin yeni platformunda piller otomobillerde olduğu gibi zemine yerleştirilecek. Bunun da geleneksel şasilere göre sertliği önemli ölçüde artıracağı belirtiliyor. Ayrıca, alandan tasarruf sağlanmasıyla birlikte pillerin daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olması sayesinde hem ağırlıktan tasarruf edilecek hem de daha uzun menzil elde edilecek.

Son olarak, BYD'nin yeni nesil 12 metrelik elektrikli otobüsü de fuarda sergilenen ürünler arasındaydı. Bu otobüste de yukarıda sözünü ettiğimiz platformdan farklı olarak piller tavana konumlandırılmış. Otobüsün en üst versiyonunda 422 kWsa batarya paketi bulunuyor ve bunun 450 kilometreye kadar sürüş menzili sunacağı belirtiliyor.

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BYD, Almanya'da elektrikli otobüs ve kamyonlarını tanıttı