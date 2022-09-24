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    Mercedes-Benz'in elektrikli G-Serisi otomobili 2024’te geliyor

    Dev otomobil üreticisi Mercedes-Benz, G-Serisi’nin geleceğine ışık tuttu. Şirketin liderinden gelen açıklamaya göre elektrikli G-Serisi, 2024 yılında bizlerle olacak.
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    Mercedes-Benz'in elektrikli G-Serisi 2024’te geliyor
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    Autoblog’un aktardığına göre Mercedes-Benz başkanı Ola Källenius, gazetecilerle yaptığı bir toplantı esnasında şirketin elektrikli G-Serisi aracının 2024 yılının ortalarında geleceğini açıkladı. G-Serisi için ortalıkta dolaşan olumsuz söylentiler de böylece yok edilmiş oldu.

    Källenius, açıklamalarına ek olarak off-road türünün geleceğinin elektrik temelli olduğuna inandığını belirtiyor. Öte yandan firmanın elektrikli G-Serisi aracının mevcut prototipi halihazırda Avusturya, Graz’da bulunan tesiste test sürecinden geçiyor. Mercedes, geçtiğimiz yılın Eylül ayında elektrikli G-Serisi SUV konseptini ilk defa duyurmuştu fakat bir üretim planından bahsetmemişti. Tarihleri 2019 yılına çevirdiğimizde ise Källenius’un G-Serisi’nin geleceğinden pek emin olmadığını da hatırlayabiliriz.

    Elektrikli G-Serisi'nin özellikleri soru işareti ❓

    Mercedes-Benz'in elektrikli G-Serisi 2024’te geliyor
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    Elimizde en yetkili kişiden bir üretim tarihi olmasının yanı sıra araç hakkındaki teknik detaylara ise hakim değiliz. Mercedes’in elektrikli G-Serisi otomobili için menzil, pil boyutu veya elektrik gücü gibi detaylar açıklanmış değil. Ancak duyurulan prototip modelin dört çekişli olduğunu düşündüğümüzde yollara çıkacak versiyonunun da yine aynı olacağını söyleyebiliriz.

    Mercedes, EQS ve EQE sedanlarında sunmuş olduğu menzil ve performansı arazi sınıfının dahil olduğu EQG araçlarına getirebilirse elektrikli G-Serisi adından çokça söz ettirebilir. Bununla birlikte Mercedes-Benz, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olacağını ve bunun için gereken 47 milyar dolar değerindeki yatırımı gerçekleştireceklerini açıklıyor.

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