Mercedes-Benz'in elektrikli G-Serisi otomobili 2024’te geliyor

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Autoblog’un aktardığına göre Mercedes-Benz başkanı Ola Källenius, gazetecilerle yaptığı bir toplantı esnasında şirketin elektrikli G-Serisi aracının 2024 yılının ortalarında geleceğini açıkladı. G-Serisi için ortalıkta dolaşan olumsuz söylentiler de böylece yok edilmiş oldu.

Källenius, açıklamalarına ek olarak off-road türünün geleceğinin elektrik temelli olduğuna inandığını belirtiyor. Öte yandan firmanın elektrikli G-Serisi aracının mevcut prototipi halihazırda Avusturya, Graz’da bulunan tesiste test sürecinden geçiyor. Mercedes, geçtiğimiz yılın Eylül ayında elektrikli G-Serisi SUV konseptini ilk defa duyurmuştu fakat bir üretim planından bahsetmemişti. Tarihleri 2019 yılına çevirdiğimizde ise Källenius’un G-Serisi’nin geleceğinden pek emin olmadığını da hatırlayabiliriz.

Elektrikli G-Serisi'nin özellikleri soru işareti ❓

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Elimizde en yetkili kişiden bir üretim tarihi olmasının yanı sıra araç hakkındaki teknik detaylara ise hakim değiliz. Mercedes’in elektrikli G-Serisi otomobili için menzil, pil boyutu veya elektrik gücü gibi detaylar açıklanmış değil. Ancak duyurulan prototip modelin dört çekişli olduğunu düşündüğümüzde yollara çıkacak versiyonunun da yine aynı olacağını söyleyebiliriz.

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Mercedes, EQS ve EQE sedanlarında sunmuş olduğu menzil ve performansı arazi sınıfının dahil olduğu EQG araçlarına getirebilirse elektrikli G-Serisi adından çokça söz ettirebilir. Bununla birlikte Mercedes-Benz, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olacağını ve bunun için gereken 47 milyar dolar değerindeki yatırımı gerçekleştireceklerini açıklıyor.

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