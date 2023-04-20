BYD Chaser 07 Çin'de tanıtıldı: 200 km saf elektrikli menzil

BYD Chaser 07, adından da anlaşılacağı üzere Chaser 05 modelinin üzerinde konumlanıyor. Otomobilin boyutları BYD Han ile benzer; 4980 mm uzunluk, 1890 mm genişlik, 1495 mm yükseklik ve 2900 mm aks aralığı şeklinde karşımıza çıkıyor. Karşılaştırmak gerekirse, BMW 3 Serisi ve Mercedes C-Serisi'nin uzun aks mesafeli versiyonlarından bile daha büyük bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz.
Otomobile profilden bakıldığında güçlü omuz çizgisi hemen göze çarpıyor. Dört kapılı coupe stili bir gövdeye sahip olan Chaser 07'de gizli kapı kolları ve 10 kollu tasarıma sahip çift renkli jantlar kullanılmış. Yer yer krom süslemelerin de karşımıza çıktığı otomobilin arka kısmında boydan boya uzanan LED stoplara yer verilmiş. Stopların şekli ve grafiklerinin biraz yeni DS modellerini anımsattığını söyleyebiliriz.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi BYD Chaser 07, şirketin Ocean (Okyanus) serisi otomobillerinden olacak 2023'ün ikinci yarısında Çin'de satışa çıkacak. Fiyatının 200 bin ila 250 bin Yuan (564 bin - 704 bin TL) arasında olacağı söyleniyor.
BYD geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına giriş yapacağını duyurmuştu ancak markanın ülkemizde tam elektrikli modeller satması bekleniyor. Dolayısıyla Chaser 07'nin gelmesi pek mümkün görünmüyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
[resim] mükemmel
www.chatgpt4.com.tr
www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)