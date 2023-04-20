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    BYD Chaser 07 Çin'de tanıtıldı: 200 km saf elektrikli menzil

    BYD, Çin'de düzenlenen Şanghay Otomobil Fuarı'nda yeni modellerini görücüye çıkardı. Bu modeller arasında yer alan Chaser 07 PHEV, 200 km'lik saf elektrikli sürüş menziliyle dikkat çekiyor.
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    BYD Chaser 07 Çin'de tanıtıldı: 200 km saf elektrikli menzil Tam Boyutta Gör
    Tam elektrikli veya hibrit fark etmeksizin sedan otomobiller Çin'de hala popüler. Bu sebeple Şanghay Otomobil Fuarı'nda tanıtılan araçlar arasında pek çok sedan model yer alıyor. BYD'nin yeni Ocean serisi otomobillerinden olan Chaser 07 de bu modeller arasında.

    BYD Chaser 07, adından da anlaşılacağı üzere Chaser 05 modelinin üzerinde konumlanıyor. Otomobilin boyutları BYD Han ile benzer; 4980 mm uzunluk, 1890 mm genişlik, 1495 mm yükseklik ve 2900 mm aks aralığı şeklinde karşımıza çıkıyor. Karşılaştırmak gerekirse, BMW 3 Serisi ve Mercedes C-Serisi'nin uzun aks mesafeli versiyonlarından bile daha büyük bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz.

    BYD Chaser 07 Çin'de tanıtıldı: 200 km saf elektrikli menzil Tam Boyutta Gör
    BYD Chaser 07, PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip bir otomobil fakat tasarımında tam elektrikli Seal modelinden esintiler mevcut. Modern bir görünüşe sahip olan otomobilin düşük burun kısmı aerodinamik yapıya katkı sunuyor. İnce farların altında uzanan gündüz LED'leri ise Renault modellerini akıllara getiriyor. Tampon ise beş yatay katmandan oluşan ön panjur ve bumerang şekilli ışık imzasıyla süslenen dikey hava girişleriyle oldukça sportif görünüyor.

    Otomobile profilden bakıldığında güçlü omuz çizgisi hemen göze çarpıyor. Dört kapılı coupe stili bir gövdeye sahip olan Chaser 07'de gizli kapı kolları ve 10 kollu tasarıma sahip çift renkli jantlar kullanılmış. Yer yer krom süslemelerin de karşımıza çıktığı otomobilin arka kısmında boydan boya uzanan LED stoplara yer verilmiş. Stopların şekli ve grafiklerinin biraz yeni DS modellerini anımsattığını söyleyebiliriz.

    BYD Chaser 07 Çin'de tanıtıldı: 200 km saf elektrikli menzil Tam Boyutta Gör
    Yeni BYD Chaser 07, şirketin DM-i adı verilen süper hibrit sisteminden güç alacak. Bu sistem, 1.5 litre benzinli motorun turbo ve atmosferik versiyonlarıyla iki farklı güç çıkışına sahip. Ayrıca sırasıyla 75 km veya 200 km saf elektrikli sürüş menzili sağlayan iki farklı batarya seçeneği de söz konusu. Bu değerler Çin'deki ölçümlere göre yapılmış ve hibrit bir otomobil için 200 km'lik elektrikli menzil oldukça iyi bir mesafe diyebiliriz.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi BYD Chaser 07, şirketin Ocean (Okyanus) serisi otomobillerinden olacak 2023'ün ikinci yarısında Çin'de satışa çıkacak. Fiyatının 200 bin ila 250 bin Yuan (564 bin - 704 bin TL) arasında olacağı söyleniyor.

    BYD geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına giriş yapacağını duyurmuştu ancak markanın ülkemizde tam elektrikli modeller satması bekleniyor. Dolayısıyla Chaser 07'nin gelmesi pek mümkün görünmüyor.

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    emrahmt 7 saat önce

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    Mehmet Akif 007 12 saat önce

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    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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