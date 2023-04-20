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    Elektrikli otomobil devi Tesla’nın cirosu ciddi oranda düştü: İşte yılın ilk raporu

    Birkaç aydır ciddi şekilde indirimler uygulayan elektrikli otomobil devi Tesla, 2023’ün birinci çeyreğine dair raporunu yayınladı. Tesla’nın bu dönemde gelirlerinde kayıp yaşadığı görülüyor.
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    Elektrikli otomobil devi Tesla’nın cirosu ciddi oranda düştü Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç üreticisi Tesla, 2023’ün ilk çeyreğine ait sonuçlarını paylaştı. Tesla, bir süredir gelir ve kar elde etmek yerine uyguladığı agresif fiyat indirimleriyle talebi canlandırmayı hedefliyordu. Bu anlamda Tesla’nın hedeflerini tutturduğunu rahatlıklar söyleyebilirken firmanın net gelirlerinin de önemli derecede düştüğü görülüyor. Ancak bu düşüş zaten beklenen bir durumda ve Tesla genel olarak hedeflerine ulaşarak güçlü duruşunu devam ettirdi.

    Tesla beklediğini aldı

    Elektrikli otomobil devi Tesla’nın cirosu ciddi oranda düştü Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın ana segmenti olan otomotiv geliri, geçen yıla göre yüzde 18 artışla bu çeyrekte 19.96 milyar dolara ulaştı. Tesla’nın enerji çözümlerinden elde ettiği gelir yıllık bazda yüzde 148 artarak 1,52 milyar dolara, servis ve diğer hizmetlerinin geliri ise yüzde 44 artarak 1,83 milyar dolara yükseldi. Toplam gelir ise yüzde 24 artarak 23,3 milyar dolar olarak yansıdı. Tüm bunların yanında Tesla’nın net geliri ise yüzde 24 düşerek 2,51 milyar dolara geriledi.

    Elektrikli otomobil devi Tesla’nın cirosu ciddi oranda düştü Tam Boyutta Gör

    Araç satışında yeni rekor

    Tesla, ilk çeyrekte agresif fiyatlandırma stratejisi sayesinde 440.808 araç üretti ve 422.875 adet teslim etti. Bu sayılar şirket tarihi için yeni bir rekor anlamına geliyor. Satılan araçların 412 bin kadarı Model Y ve 3 araçlarından gelirken yaklaşık 10 bin kadarı Model S ve X tarafından geldi. Tesla ayrıca bu çeyrekte yüzde 40 artışla 46 MW güneş enerjisi devreye aldı. Enerji depolama tarafındaysa toplam kapasite önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 360 artarak 3.89 GWh seviyesine yükseldi.

    Elektrikli otomobil devi Tesla’nın cirosu ciddi oranda düştü Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, düşen net geliri belirsiz makroekonomik ortama bağlıyor. Musk, ekonomide 12 ay “fırtınalı hava” beklediğini söylerken "Fed faiz oranlarını her yükselttiğinde, bu bir otomobilin fiyatındaki artışa eşdeğerdir" uyarısında bulundu. Son olarak Tesla, Model Y’nin hem Avrupa’da hem de ABD’de en çok satan araç olduğunu ve Supercharger istasyon sayısının 4.947 olduğunu açıkladı.
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