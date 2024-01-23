BYD, Çin'de Volkswagen'i geçerek 15 senelik liderliğine son verdi

Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi verilerine göre BYD, geçen yıl Çin'de 2,4 milyon yeni otomobil tescil ettirdi. BYD'nin, Çin'deki pazar payı 3.2 puan artarak %11'e ulaştı.
Volkswagen'in Çin'deki elektrikli araç teslimatları ise %23,2 artışla 191.800 adete ulaşırken, toplam satışlar %1,6 artışla 3,2 milyon araca ulaştı. Volkswagen grup çatısı altında BYD'den fazla araç satsa da, Volkswagen markası olarak satışlarda BYD'nin gerisinde kaldı.
Geçen seneye göre satışlarını %62 arttırdı
Geçen yıl BYD, küresel olarak 1,6 milyon adet tamamen elektrikli araç satarak, toplam elektrikli araç satışlarında 1,8 milyon araç satan Tesla'nın arkasında ikinci sırada yer aldı. BYD'nin tamamen elektrikli ve fişli hibrit otomobil satışları ise 3 milyon adete ulaştı. Dünyanın en büyük otomobil pazarında ülkenin en büyük üreticisi olan BYD, geçtiğimiz yıl 2022'ye göre satışlarında %62'lik devasa bir büyüme kaydetti. BYD, geçen yılın ilk yarısında kârını üç katına çıkararak 1,5 milyar dolara kâr elde etti.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, Çinli otomobil üreticileri geçen yıl yaklaşık 9,4 milyon elektrikli ve hibrit araç sattı. Bu sayı 2022'deki 6,9 milyona kıyasla önemli bir artış. 2024 yılında ise satış rakamının 11,5 milyona çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.