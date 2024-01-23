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    Anlık Bildirim

    BYD, Çin'de Volkswagen'i geçerek 15 senelik liderliğine son verdi

    Son dönemin popüler otomobil üreticisi BYD, Çin'de 15 yıldır en çok satan marka olan Volkswagen'i geçtiğimiz sene geride bırakarak, Çin'in en çok otomobil satan markası oldu.
    BYD, Çin'de Volkswagen'i geçerek 15 senelik liderliğine son verdi Tam Boyutta Gör
    Son dönemin popüler otomobil üreticisi BYD, Çin'de 15 yıldır en çok satan marka olan Volkswagen'i geçtiğimiz sene geride bırakarak, Çin'in en çok otomobil satan markası oldu.

    Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi verilerine göre BYD, geçen yıl Çin'de 2,4 milyon yeni otomobil tescil ettirdi. BYD'nin, Çin'deki pazar payı 3.2 puan artarak %11'e ulaştı.

    Volkswagen'in Çin'deki elektrikli araç teslimatları ise %23,2 artışla 191.800 adete ulaşırken, toplam satışlar %1,6 artışla 3,2 milyon araca ulaştı. Volkswagen grup çatısı altında BYD'den fazla araç satsa da, Volkswagen markası olarak satışlarda BYD'nin gerisinde kaldı.

    Geçen seneye göre satışlarını %62 arttırdı

    Geçen yıl BYD, küresel olarak 1,6 milyon adet tamamen elektrikli araç satarak, toplam elektrikli araç satışlarında 1,8 milyon araç satan Tesla'nın arkasında ikinci sırada yer aldı.  BYD'nin tamamen elektrikli ve fişli hibrit otomobil satışları ise 3 milyon adete ulaştı. Dünyanın en büyük otomobil pazarında ülkenin en büyük üreticisi olan BYD, geçtiğimiz yıl 2022'ye göre satışlarında %62'lik devasa bir büyüme kaydetti. BYD, geçen yılın ilk yarısında kârını üç katına çıkararak 1,5 milyar dolara kâr elde etti.

    Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, Çinli otomobil üreticileri geçen yıl yaklaşık 9,4 milyon elektrikli ve hibrit araç sattı. Bu sayı 2022'deki 6,9 milyona kıyasla önemli bir artış. 2024 yılında ise satış rakamının 11,5 milyona çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 14 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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