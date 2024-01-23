Tam Boyutta Gör Son dönemin popüler otomobil üreticisi BYD, Çin'de 15 yıldır en çok satan marka olan Volkswagen'i geçtiğimiz sene geride bırakarak, Çin'in en çok otomobil satan markası oldu.

Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi verilerine göre BYD, geçen yıl Çin'de 2,4 milyon yeni otomobil tescil ettirdi. BYD'nin, Çin'deki pazar payı 3.2 puan artarak %11'e ulaştı.

Volkswagen'in Çin'deki elektrikli araç teslimatları ise %23,2 artışla 191.800 adete ulaşırken, toplam satışlar %1,6 artışla 3,2 milyon araca ulaştı. Volkswagen grup çatısı altında BYD'den fazla araç satsa da, Volkswagen markası olarak satışlarda BYD'nin gerisinde kaldı.

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Geçen seneye göre satışlarını %62 arttırdı

Geçen yıl BYD, küresel olarak 1,6 milyon adet tamamen elektrikli araç satarak, toplam elektrikli araç satışlarında 1,8 milyon araç satan Tesla'nın arkasında ikinci sırada yer aldı. BYD'nin tamamen elektrikli ve fişli hibrit otomobil satışları ise 3 milyon adete ulaştı. Dünyanın en büyük otomobil pazarında ülkenin en büyük üreticisi olan BYD, geçtiğimiz yıl 2022'ye göre satışlarında %62'lik devasa bir büyüme kaydetti. BYD, geçen yılın ilk yarısında kârını üç katına çıkararak 1,5 milyar dolara kâr elde etti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, Çinli otomobil üreticileri geçen yıl yaklaşık 9,4 milyon elektrikli ve hibrit araç sattı. Bu sayı 2022'deki 6,9 milyona kıyasla önemli bir artış. 2024 yılında ise satış rakamının 11,5 milyona çıkması bekleniyor.

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BYD, Çin'de Volkswagen'i geçerek 15 senelik liderliğine son verdi