BYD'den yeni şarj edilebilir hibrit MPV: BYD Xia

Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, BYD Xia, 36.6 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat bataryasıyla CLTC'ye göre 145 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunabilecek. BYD'nin bundan önceki testlere göre tahminleri ise 200 km civarındaydı. Bataryanın ağırlığı 331 kg olarak açıklandı. Bununla birlikte aracın toplam ağırlığı ise 2650 kg.
BYD Xia'da 1.5 litre benzinli motor kullanılıyor ancak güç ve tork verileri henüz açıklanmadı. PHEV sisteme sahip MPV'nin yakıt tüketimi ise 6.5 lt/100 km olarak kayıtlara geçmiş durumda. Söz konusu içten yanmalı motorun 154 beygirlik BYD472ZQB olduğu düşünülüyor ve bu motor genellikle 200 kW'lık elektrik motoruyla kombine ediliyor.
BYD Xia; 5145 mm uzunluğa, 1970 mm genişliğe, 1805 mm yüksekliğe ve 3045 mm aks mesafesine sahip. Bu da piyasadaki en büyük rakiplerinden biri olan Denza D9'dan 10 cm daha kısa olduğu anlamına geliyor. İç mekana ilişkin henüz resmi bir görsel yok ancak casus fotoğraflara göre 2+2+3 oturma düzenine sahip olacak konsola gömülü bir dijital gösterge paneli ve büyük bir multimedya ekranı bulunacak. DiPilot gelişmiş sürüş asistan sistemleri ve DiLink 150 kokpit sistemi de özellikler arasında yer alacak.
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...