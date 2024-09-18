BYD'den yeni şarj edilebilir hibrit MPV: BYD Xia

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Tam Boyutta Gör BYD, Çin'de yeni PHEV yani şarj edilebilir hibrit MPV modeli Xia'yı sahaya sürmeye hazırlanıyor. 42.300 dolardan başlayan fiyatlarla bu yıl Çin'de satışa sunulması planlanan modelin bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, BYD Xia, 36.6 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat bataryasıyla CLTC'ye göre 145 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunabilecek. BYD'nin bundan önceki testlere göre tahminleri ise 200 km civarındaydı. Bataryanın ağırlığı 331 kg olarak açıklandı. Bununla birlikte aracın toplam ağırlığı ise 2650 kg.

BYD Xia'da 1.5 litre benzinli motor kullanılıyor ancak güç ve tork verileri henüz açıklanmadı. PHEV sisteme sahip MPV'nin yakıt tüketimi ise 6.5 lt/100 km olarak kayıtlara geçmiş durumda. Söz konusu içten yanmalı motorun 154 beygirlik BYD472ZQB olduğu düşünülüyor ve bu motor genellikle 200 kW'lık elektrik motoruyla kombine ediliyor.

Tam Boyutta Gör Xia, markanın Dynasty tasarım felsefesini sürdürüyor. Üst bölümde yer alan ince LED farlar, alt tampona kadar uzanan büyük pankur ve dikey hava girişleriyle birleşiyor. Yan tarafta ise omuz hattı ve çamurluk yaylarında kullanılan keskin çizgiler, camları saran parlak krom detaylar ve çok kollu jantlar dikkat çekiyor. Arkada MPV'lerin pratik kullanımını ortaya çıkaran büyük bagaj kapağı ve boydan boya uzanan LED stoplar bizleri karşılıyor.

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BYD Xia; 5145 mm uzunluğa, 1970 mm genişliğe, 1805 mm yüksekliğe ve 3045 mm aks mesafesine sahip. Bu da piyasadaki en büyük rakiplerinden biri olan Denza D9'dan 10 cm daha kısa olduğu anlamına geliyor. İç mekana ilişkin henüz resmi bir görsel yok ancak casus fotoğraflara göre 2+2+3 oturma düzenine sahip olacak konsola gömülü bir dijital gösterge paneli ve büyük bir multimedya ekranı bulunacak. DiPilot gelişmiş sürüş asistan sistemleri ve DiLink 150 kokpit sistemi de özellikler arasında yer alacak.

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BYD'den yeni şarj edilebilir hibrit MPV: BYD Xia