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    BYD'den yeni şarj edilebilir hibrit MPV: BYD Xia

    Bu yıl Çin'de satışa sunulması planlanan 7 kişilik büyük MPV modelin Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre 145 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunacağı belirtiliyor.
    BYD'den yeni şarj edilebilir hibrit MPV: BYD Xia Tam Boyutta Gör
    BYD, Çin'de yeni PHEV yani şarj edilebilir hibrit MPV modeli Xia'yı sahaya sürmeye hazırlanıyor. 42.300 dolardan başlayan fiyatlarla bu yıl Çin'de satışa sunulması planlanan modelin bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

    Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, BYD Xia, 36.6 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat bataryasıyla CLTC'ye göre 145 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunabilecek. BYD'nin bundan önceki testlere göre tahminleri ise 200 km civarındaydı. Bataryanın ağırlığı 331 kg olarak açıklandı. Bununla birlikte aracın toplam ağırlığı ise 2650 kg.

    BYD Xia'da 1.5 litre benzinli motor kullanılıyor ancak güç ve tork verileri henüz açıklanmadı. PHEV sisteme sahip MPV'nin yakıt tüketimi ise 6.5 lt/100 km olarak kayıtlara geçmiş durumda. Söz konusu içten yanmalı motorun 154 beygirlik BYD472ZQB olduğu düşünülüyor ve bu motor genellikle 200 kW'lık elektrik motoruyla kombine ediliyor.

    BYD'den yeni şarj edilebilir hibrit MPV: BYD Xia Tam Boyutta Gör
    Xia, markanın Dynasty tasarım felsefesini sürdürüyor. Üst bölümde yer alan ince LED farlar, alt tampona kadar uzanan büyük pankur ve dikey hava girişleriyle birleşiyor. Yan tarafta ise omuz hattı ve çamurluk yaylarında kullanılan keskin çizgiler, camları saran parlak krom detaylar ve çok kollu jantlar dikkat çekiyor. Arkada MPV'lerin pratik kullanımını ortaya çıkaran büyük bagaj kapağı ve boydan boya uzanan LED stoplar bizleri karşılıyor.

    BYD Xia; 5145 mm uzunluğa, 1970 mm genişliğe, 1805 mm yüksekliğe ve 3045 mm aks mesafesine sahip. Bu da piyasadaki en büyük rakiplerinden biri olan Denza D9'dan 10 cm daha kısa olduğu anlamına geliyor. İç mekana ilişkin henüz resmi bir görsel yok ancak casus fotoğraflara göre 2+2+3 oturma düzenine sahip olacak konsola gömülü bir dijital gösterge paneli ve büyük bir multimedya ekranı bulunacak. DiPilot gelişmiş sürüş asistan sistemleri ve DiLink 150 kokpit sistemi de özellikler arasında yer alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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