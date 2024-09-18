Hyundai ve IVECO'dan yeni elektrikli ticari araç: IVECO eMoovy

eMoovy, Hyundai’nin EV şasi-kabin tabanlı platformunu IVECO’nun kargo bölmesiyle birleştiriyor. Bu arada eMoovy, Hyundai’nin en büyük elektrikli SUV’sinden alınmış güç elektrik sistemiyle donatılmış. Yeni araç ayrıca şarj başına WLPT döngüsünde maksimum olarak 320 km menzile sahip.
Buna ek olarak tıpkı IONIQ 5 ve IONIQ 6 modellerinde de yer alan ultra hızlı şarj için 800V’luk bir sisteme sahip. Ultra hızlı şarj deneyimi sunan ticari aracın 100 km menzil sunması için sadece 10 dakika şarj edilmesi yeterli.
eMoovy’nin iç tasarımı Hyundai’nin MPV modeli STARIA’ya dayanıyor. Aracın kabini, sürücü konfor özellikleri ve geniş bir sürüş bilgi ekranıyla donatılmış. Araç ayrıca İleri Çarpışma Önleme Asistanı, Şeritten Ayrılma Önleme Asistanı ve Park Mesafesi Uyarısı gibi çeşitli gelişmiş sürücü yardım sistemleri de var.
Gelişmiş 76.4 kWh’lik bir batarya ile donatılan eMoovy, MPV’ler için özel olarak geliştirilmiş araçtan şarj (V2L) işlevi de sunarak, aracın hem içinde hem de dışında elektrik gücü sağlıyor. Hem bireysel hem de ticari kullanımda üstün bir konfor sunan aracın kolay kullanım özellikleri ve alçak yükleme eşiği ise IVECO’nun bu alandaki köklü tecrübesinden geliyor.
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...