Hyundai ve IVECO'dan yeni elektrikli ticari araç: IVECO eMoovy

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Tam Boyutta Gör Hyundai’nin IVECO Group ortaklığıyla Avrupa pazarı için geliştirdiği ilk elektrikli ticari modeli eMoovy, Almanya Hannover’da düzenlenen IAA Transportation Fuarı’nda görücüye çıktı. Hyundai’nin gelişmiş eLCV platformunu kullanarak üretilen eMoovy, Iveco markası altında Avrupa pazarında satışa sunulacak.

eMoovy, Hyundai’nin EV şasi-kabin tabanlı platformunu IVECO’nun kargo bölmesiyle birleştiriyor. Bu arada eMoovy, Hyundai’nin en büyük elektrikli SUV’sinden alınmış güç elektrik sistemiyle donatılmış. Yeni araç ayrıca şarj başına WLPT döngüsünde maksimum olarak 320 km menzile sahip.

Buna ek olarak tıpkı IONIQ 5 ve IONIQ 6 modellerinde de yer alan ultra hızlı şarj için 800V’luk bir sisteme sahip. Ultra hızlı şarj deneyimi sunan ticari aracın 100 km menzil sunması için sadece 10 dakika şarj edilmesi yeterli.

Tam Boyutta Gör eMoovy, güvenlik özellikleri açısından da önemli bir model. Aynı sınıftaki elektrikli hafif ticari araçlara göre daha büyük kapasiteli pillere sahip olan araç, akıllı pil yönetim sistemi (BMS) ile geliyor. Bu sistem içerisinde yer alan sensörler, arızaları önlemek ve güvenliği sürdürmek için pil bilgilerini anlık olarak algılıyor. BMS, Hyundai’nin beğenilen IONIQ modellerinde ve premium Genesis markasında da kullanılıyor.

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eMoovy’nin iç tasarımı Hyundai’nin MPV modeli STARIA’ya dayanıyor. Aracın kabini, sürücü konfor özellikleri ve geniş bir sürüş bilgi ekranıyla donatılmış. Araç ayrıca İleri Çarpışma Önleme Asistanı, Şeritten Ayrılma Önleme Asistanı ve Park Mesafesi Uyarısı gibi çeşitli gelişmiş sürücü yardım sistemleri de var.

Gelişmiş 76.4 kWh’lik bir batarya ile donatılan eMoovy, MPV’ler için özel olarak geliştirilmiş araçtan şarj (V2L) işlevi de sunarak, aracın hem içinde hem de dışında elektrik gücü sağlıyor. Hem bireysel hem de ticari kullanımda üstün bir konfor sunan aracın kolay kullanım özellikleri ve alçak yükleme eşiği ise IVECO’nun bu alandaki köklü tecrübesinden geliyor.

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Hyundai ve IVECO'dan yeni elektrikli ticari araç: IVECO eMoovy