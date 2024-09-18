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    Hyundai ve IVECO'dan yeni elektrikli ticari araç: IVECO eMoovy

    Hyundai, Avrupa pazarı için Iveco ile birlikte geliştirdiği eMoovy adlı elektrikli ticari aracını tanıttı. Yeni model, Iveco logosuyla satılacak.                
    Hyundai ve IVECO'dan yeni elektrikli ticari araç: IVECO eMoovy Tam Boyutta Gör
    Hyundai’nin IVECO Group ortaklığıyla Avrupa pazarı için geliştirdiği ilk elektrikli ticari modeli eMoovy, Almanya Hannover’da düzenlenen IAA Transportation Fuarı’nda görücüye çıktı. Hyundai’nin gelişmiş eLCV platformunu kullanarak üretilen eMoovy, Iveco markası altında Avrupa pazarında satışa sunulacak.

    eMoovy, Hyundai’nin EV şasi-kabin tabanlı platformunu IVECO’nun kargo bölmesiyle birleştiriyor. Bu arada eMoovy, Hyundai’nin en büyük elektrikli SUV’sinden alınmış güç elektrik sistemiyle donatılmış. Yeni araç ayrıca şarj başına WLPT döngüsünde maksimum olarak 320 km menzile sahip.

    Buna ek olarak tıpkı IONIQ 5 ve IONIQ 6 modellerinde de yer alan ultra hızlı şarj için 800V’luk bir sisteme sahip. Ultra hızlı şarj deneyimi sunan ticari aracın 100 km menzil sunması için sadece 10 dakika şarj edilmesi yeterli.

    Hyundai ve IVECO'dan yeni elektrikli ticari araç: IVECO eMoovy Tam Boyutta Gör
    eMoovy, güvenlik özellikleri açısından da önemli bir model. Aynı sınıftaki elektrikli hafif ticari araçlara göre daha büyük kapasiteli pillere sahip olan araç, akıllı pil yönetim sistemi (BMS) ile geliyor. Bu sistem içerisinde yer alan sensörler, arızaları önlemek ve güvenliği sürdürmek için pil bilgilerini anlık olarak algılıyor. BMS, Hyundai’nin beğenilen IONIQ modellerinde ve premium Genesis markasında da kullanılıyor.

    eMoovy’nin iç tasarımı Hyundai’nin MPV modeli STARIA’ya dayanıyor. Aracın kabini, sürücü konfor özellikleri ve geniş bir sürüş bilgi ekranıyla donatılmış. Araç ayrıca İleri Çarpışma Önleme Asistanı, Şeritten Ayrılma Önleme Asistanı ve Park Mesafesi Uyarısı gibi çeşitli gelişmiş sürücü yardım sistemleri de var.

    Gelişmiş 76.4 kWh’lik bir batarya ile donatılan eMoovy, MPV’ler için özel olarak geliştirilmiş araçtan şarj (V2L) işlevi de sunarak, aracın hem içinde hem de dışında elektrik gücü sağlıyor. Hem bireysel hem de ticari kullanımda üstün bir konfor sunan aracın kolay kullanım özellikleri ve alçak yükleme eşiği ise IVECO’nun bu alandaki köklü tecrübesinden geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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