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    BYD, elektrikli araç fabrikası kurmak için Fransa ile görüşüyor

    Çin'in bir numaralı NEV (yeni enerjili araç) üreticisi BYD, Avrupa'ya açılma planlarını emin adımlarla sürdürüyor.                                                
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    BYD, elektrikli araç fabrikası kurmak için Fransa ile görüşüyor Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki aylarda resmi olarak Türkiye pazarına da giriş yapmasını beklediğimiz Çinli üretici'nin Avrupa'da fabrika kurmayı planladığı bir süredir biliniyordu.

    Chinese Daily Economic tarafından yapılan haberde, BYD'nin Fransa'da fabrika kurmak için hükûmetle görüşme halinde olduğu belirtiliyor. Bu haberi resmi bir açıklamayla doğrulayan BYD, "Şirket şu anda Avrupa'da bir binek araç fabrikası kurmanın fizibilitesini yapıyor ve uygun bir yer arıyor" ifadelerine yer verdi.

    Yerel medyanın haberine göre, BYD'nin fabrika arayışında Fransa'nın yanı sıra Almanya ve İspanya da ihtimaller arasında tutuluyor. Lokasyon konusundaki son kararın bu yıl içerisinde verileceği belirtilirken, üretimin 2025 yılında başlaması ve Avrupa'da üretilen ilk elektrikli BYD binek aracın banttan inmesi planlanıyor.

    Haberimizin sonuna yaklaşırken BYD'nin Avrupa'da üretime tamamen yabancı olmadığını belirtelim. Şirket daha önce Fransa'da elektrikli otobüs üretimi yapıyordu ancak düşük talep nedeniyle 2021'in sonuna doğru üretimi durdurdu. Çinli üretici aslında mevcut fabrika üzerinden yoluna devam edebilir ancak BYD'nin sıfırdan fabrika kurmak istediği belirtiliyor.

    Kaynakça https://carnewschina.com/2023/05/22/byd-is-in-talks-to-build-an-ev-factory-in-france-germany-and-spain-are-also-in-the-game/ https://www.nbd.com.cn/articles/2023-05-22/2835832.html
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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