Tesla Model Y'ye rakip BYD Song L, 26.700 dolar fiyat ile Çin'de satışa sunuldu

BYD Song L, BYD tarafından avcı ejderha olarak adlandırılan tasarıma sahip sportif bir SUV. Turuncu, açık mavi, siyah, beyaz ve gri olmak üzere beş renk seçeneğine sahip otomobil İç mekanda da üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. İç kısımda 15,6 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve 10,5 inçlik gösterge ekranı bulunuyor. Araçta aynı zamanda BYD Heart entegre spor koltuklar ve 50 inçlik baş üstü ekranı bulunuyor.
Motor ve batarya seçenekleri
BYD Song L, tek motor (arkada) veya çift motor seçeneklerine sahip. Motor gücü olarak ise tek motorlu versiyonda 150 kW ve 230 kW, çift motorluda ise 380 kW seçenekleri sunuluyor. Son hızı 200 km/s olarak açıklanan Song L, en üst modelde 0-100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlıyor. Batarya tarafında ise 71 kWh ve 87 kWh BYD Blade batarya opsiyonları sunuluyor. Tercih edilen konfigürasyona göre menzil değerleri 550, 600 ve 662 km arasında değişiyor.
Başta da dediğimiz gibi 26.700 dolar başlangıç fiyatına sahip olan otomobilin en üst versiyonunda fiyat 35.100 dolara kadar çıkıyor. Rakibi Model Y'nin 37.400 dolar ile 43.000 dolar arası değişen fiyatına göre oldukça rekabetçi bir fiyata sahip olduğunu söylememiz gerek.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.