BYD: “Türkiye'de elektrikli araç pazar payı yüzde 15’e ulaşacak”

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Tam Boyutta Gör Rho Motion’ın yeni raporuna göre 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,5 milyon daha fazla elektrikli araç satıldı. Satışlar yüzde 25 artarken elektrikli araç sayısı 17 milyonu geçti. 2025'te de hem dünyada hem de Türkiye'de rekor kırarak büyümesini sürdürmesi bekleniyor. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun’e göre ise yüzde 15 pazar payı Türkiye için oldukça olası.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, 2016'dan 2024'e kadar elektrikli araç pazarının 20 kat büyüyerek 17,1 milyonluk satış adedine ulaştığına dikkat çekerken bunun 11 milyonunun Çin’de gerçekleştiğini söyledi.

Elektrikli araçların payı yüzde 15 ila 20 seviyesine çıkabilir

Türkiye elektrikli otomotiv pazarının, altyapı yatırımları, teknolojik gelişmeler ve artan çevresel farkındalık sayesinde küresel dönüşümün önemli bir parçası olma yolunda ilerlediğine dikkati çeken Ergun, 2023 öncesi toplam satışların sadece yüzde 1’ini oluşturan elektrikli araç pazarının 2024 sonunda yaklaşık 100 bin adetlik satışla pazardan yüzde 10 pay aldığını anımsattı.

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Türkiye’de elektrikli otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 51,75 artışla 99.489 adet olmuştu. Pazar payı ilk kez yüzde 10'u aşarak yüzde 10,1 olan elektrikli otomobiller dizeli geride bırakmıştı.

Bu veriler ışığında Ergun, “Sektördeki diğer oyuncuların da katkısıyla 2025'te Türkiye'de elektrikli araçların pazar payının Avrupa'ya paralel olarak yüzde 15 seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz. Sadece elektrikli araçlar değil, şarj edilebilir hibrit araçlara olan ilginin de son yıllarda hızla artması dikkati çekiyor. 2023'te Türkiye'de yaklaşık 2 bin 500 adet şarj edilebilir hibrit araç satılırken, 2024'te bu rakam BYD SEAL U DM-i modelimizin katkısıyla 9 bin 921 adede ulaştı” dedi.

Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç ise Türkiye’deki elektrikli araç pazarı konusunda daha iyimser. Yantaç, "2025'te Türkiye'deki elektrikli araç pazarında yüzde 20'lik bir büyüme öngörüyoruz ve elektrikli araçta toplam pazarın 120 bin adede ulaşacağını öngörüyoruz." dedi.

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BYD: “Türkiye'de elektrikli araç pazar payı yüzde 15’e ulaşacak”