BYD Türkiye CEO'su açıkladı: Otomobiller ne zaman ucuzlayacak? Üretim ne zaman başlayacak?

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi BYD, 1 milyar dolar yatırımla Türkiye'ye yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kurmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile anlaşma imzaladı.

BYD Türkiye CEO’su İsmail Ergun, Türkiye yatırımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fabrikanın nereye kurulacağı, üretimin ne zaman başlayacağı ve araç fiyatlarının ne zaman ucuzlayacağını açıkladı.

BYD resmen Türkiye'ye 150 bin araç kapasiteli fabrika kuruyor 2 gün önce eklendi

BYD Türkiye fabrikası Manisa'ya kurulacak

Fabrikanın Manisa’ya kurulacağını ve fabrikanın genişlemeye müsait olduğunu belirten BYD Türkiye CEO’su İsmail Ergun, “BYD’nin devasa üretim tesisi, markanın Avrupa’da büyümesi için en önemli merkezlerden biri olacak. Manisa’da tesisin inşa edileceği ilgili alanın ziyaret ettik ve başlangıçta 150 bin araç kapasitesiyle yapılacak tesisin arsası genişleme müsait olarak planlandı. Buradaki tesiste, elektrikli ve plug-in hibrit modellerinin üretimi gerçekleştirilecek.” dedi.

BYD ne zaman uygun fiyatlı otomobil satışına başlayacak?

Otomobil fiyatlarının ne zaman ucuzlayacağı hakkında açıklama yapan BYD Türkiye CEO’su İsmal Ergun, şunları söyledi:

“Yatırım teşvik belgesi, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra Kasım-Aralık aylarında araçlarımızı daha ulaşılabilir bir şekilde sunmaya başlayacağız. Bu da BYD’nin 2024 yılını 10 bin adetler civarında tamamlamasını sağlayacak. Sonraki yıl ise bunun en az 3 katını satacak kadar potansiyele sahip olacağız. Model sayılarımız da hızla artacak. Aynı zamanda üretim planlamalarına bağlı olarak yıl sonunda ATTO 3 ve SEAL U DM-i modeline ek olarak elektrikli bir modeli daha sunmayı planlıyoruz. Agresif büyümeyle birlikte markamız 3 yıl içerisinde binek otomobil pazarında Türkiye’de en çok tercih edilen ilk 3 marka arasında yer alacak”

Üretim ne zaman başlayacak?

Sözleşmeye göre fabrikanın 2026 yılının sonunda üretime geçeceği ancak bu sürenin daha erkene çekilmesi için çalışmaların yapıldığını vurgulayan BYD Türkiye CEO’su Ergun, “BYD'nin Türkiye'de daha erken üretime geçebileceğini de kaydeden Ergun, "BYD, 2026 yılının sonuna kadar üretim yatırımını tamamlamak üzere bir sözleşme imzaladı. Bununla birlikte BYD bu üretimi çok daha erken bir süreçte başlatmak üzere çalışmalar yapıyor. Mevcut pazar dengelerinin değiştiği bir dönemde Türk tüketicisine uygun modelleri satışa sunacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye Çin’den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanıyor. Türkiye’de yatırım yapan markalara yüzde 40 gümrük vergisinden muafiyet sağlanacak. Bu da Türkiye’de üretime geçen firmaların ülkemizde daha uygun fiyata otomobil satmasına imkan tanıyacak. Ergun'un açıklamalarına göre BYD, daha üretime başlamadan yüzde 40 gümrük vergisinden muaf olacak.

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BYD Türkiye CEO'su açıkladı: Otomobiller ne zaman ucuzlayacak?