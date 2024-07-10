BYD Türkiye CEO'su açıkladı: Otomobiller ne zaman ucuzlayacak? Üretim ne zaman başlayacak?

- BYD Türkiye fabrikası Manisa'ya kurulacak
- BYD ne zaman uygun fiyatlı otomobil satışına başlayacak?
- Üretim ne zaman başlayacak?
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BYD Türkiye CEO’su İsmail Ergun, Türkiye yatırımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fabrikanın nereye kurulacağı, üretimin ne zaman başlayacağı ve araç fiyatlarının ne zaman ucuzlayacağını açıkladı.
BYD Türkiye fabrikası Manisa'ya kurulacak
Fabrikanın Manisa’ya kurulacağını ve fabrikanın genişlemeye müsait olduğunu belirten BYD Türkiye CEO’su İsmail Ergun, “BYD’nin devasa üretim tesisi, markanın Avrupa’da büyümesi için en önemli merkezlerden biri olacak. Manisa’da tesisin inşa edileceği ilgili alanın ziyaret ettik ve başlangıçta 150 bin araç kapasitesiyle yapılacak tesisin arsası genişleme müsait olarak planlandı. Buradaki tesiste, elektrikli ve plug-in hibrit modellerinin üretimi gerçekleştirilecek.” dedi.
BYD ne zaman uygun fiyatlı otomobil satışına başlayacak?
Otomobil fiyatlarının ne zaman ucuzlayacağı hakkında açıklama yapan BYD Türkiye CEO’su İsmal Ergun, şunları söyledi:
“Yatırım teşvik belgesi, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra Kasım-Aralık aylarında araçlarımızı daha ulaşılabilir bir şekilde sunmaya başlayacağız. Bu da BYD’nin 2024 yılını 10 bin adetler civarında tamamlamasını sağlayacak. Sonraki yıl ise bunun en az 3 katını satacak kadar potansiyele sahip olacağız. Model sayılarımız da hızla artacak. Aynı zamanda üretim planlamalarına bağlı olarak yıl sonunda ATTO 3 ve SEAL U DM-i modeline ek olarak elektrikli bir modeli daha sunmayı planlıyoruz. Agresif büyümeyle birlikte markamız 3 yıl içerisinde binek otomobil pazarında Türkiye’de en çok tercih edilen ilk 3 marka arasında yer alacak”
Üretim ne zaman başlayacak?
Sözleşmeye göre fabrikanın 2026 yılının sonunda üretime geçeceği ancak bu sürenin daha erkene çekilmesi için çalışmaların yapıldığını vurgulayan BYD Türkiye CEO’su Ergun, “BYD'nin Türkiye'de daha erken üretime geçebileceğini de kaydeden Ergun, "BYD, 2026 yılının sonuna kadar üretim yatırımını tamamlamak üzere bir sözleşme imzaladı. Bununla birlikte BYD bu üretimi çok daha erken bir süreçte başlatmak üzere çalışmalar yapıyor. Mevcut pazar dengelerinin değiştiği bir dönemde Türk tüketicisine uygun modelleri satışa sunacağız." ifadelerini kullandı.
Türkiye’ye Çin’den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanıyor. Türkiye’de yatırım yapan markalara yüzde 40 gümrük vergisinden muafiyet sağlanacak. Bu da Türkiye’de üretime geçen firmaların ülkemizde daha uygun fiyata otomobil satmasına imkan tanıyacak. Ergun'un açıklamalarına göre BYD, daha üretime başlamadan yüzde 40 gümrük vergisinden muaf olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.