BYD, Türkiye’de hızlı başladı: 32 günde 6.591 adet satış gerçekleştirildi

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Tam Boyutta Gör Türkiye’ye 1 milyar dolarlık üretim odaklı yatırım kararının ardından 15 Kasım 2024’te gerçekleştirilen lansman sonrasında Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, 32 günde 6.591 adet satış gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Lansman sonrasında 6.591 araç satışı, markamıza duyulan güvenin pazarda karşılık bulduğunun göstergesi” dedi.

BYD'den güçlü başlangıç

Lansmanda tanıtılan altı modele yoğun bir ilginin gösterildiği belirtilirken tanıtılan araçlar arasında HAN, SEAL AWD, DOLPHIN, SEAL U EV, SEAL U DM-i ve ATTO 3 yer alıyor. İsmail Ergun, yaptığı açıklamada “15 Kasım’da gerçekleştirdiğimiz lansmanımızın ardından, sadece otuz iki günde 6.591 adet otomobili müşterilerimizle buluşturarak yılı güçlü bir şekilde kapattık...Bu süreçte tüm modellerimizin tasarımı, zengin donanım özellikleri, yüksek teknolojisi ve kalitesi müşterilerimiz tarafından büyük beğeni toplarken, modellerimizin fiyat seviyeleri de çok cazip bulundu.” dedi.

BYD, 2024 yılında 4,3 milyon otomobil satarak rekor kırdı 1 gün önce eklendi

Ergun, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti; “Lansman sonrası satışa sunulan modellere 30 binin üzerinde talep gelirken, BYD showroomları Kasım ve Aralık aylarında yoğun ziyaretçi trafiğiyle hareketli günler yaşadı. Lansman sonrası da yoğun ilgi görmeye devam eden Marka, bekleyen müşterilerine teslimatlarını en hızlı şekilde yapmak için tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor.”

Üçüncü çeyrekte BYD Sealion 7 geliyor

Ergun ayrıca, SEAL U DM-i modelinin 2024 yılı içinde 4.525 adetlik satışla şarj edilebilir hibrit segmentinde liderliği ele geçireceğini öngördüklerini söyledi. Bununla birlikte BYD, önümüzdeki aylarda hem ürün hem de müşteri yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen BYD Türkiye, üçüncü çeyrekte sportif SUV modeli Sealion 7’yi pazara sunacak.

BYD Sealion 7, çift motorlu güç aktarma sistemiyle 390 kW güç ve 690 Nm tork sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlayan modelde iki farklı Blade batarya seçeneğiyle 502 km'ye kadar sürüş menzili sunuluyor.

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