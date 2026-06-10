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BYD sonunda Türkiye'deki fabrika yatırımıyla ilgili ağzındaki baklayı çıkarttı. Şirketin Başkan Yardımcısı Stella Li, Reuters'a yaptığı açıklamada, Macaristan'daki fabrikanın şu anda en büyük öncelikleri olduğunu belirtirken, Türkiye'de planlanan fabrikanın ise şimdilik askıya alındığını söyledi.

BYD Türkiye fabrikası askıya alındı

Tam Boyutta Gör BYD'nin güney Macaristan'ın Szeged kentinde kurduğu fabrika, markanın Avrupa'daki ilk üretim tesisi olacak. Şirket daha önce burada Dolphin Surf (Seagull) adlı kompakt elektrikli modelin 2025 sonuna kadar üretileceğini açıklamıştı. Ancak son açıklamalar, fabrikanın devreye alınmasının ilk planlara göre yaklaşık bir yıl geciktiğini gösteriyor. Stella Li, tesiste ekipman kurulum çalışmalarının hâlen sürdüğünü ifade etti.

Li, "Şu anda bir numaralı önceliğimiz Macaristan. İkinci önceliğimiz ise Avrupa'da ikinci bir üretim tesisi için çalışmalar yürütmek" dedi.

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Türkiye cephesinde ise bekleyiş sürüyor. BYD, 2024 yılında Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırımla bir fabrika kuracağını ve üretimin 2026 yılında başlayacağını duyurmuştu. Ancak Stella Li, fabrikanın inşaatına henüz başlanmadığını ve projenin şu an için beklemeye alındığını açıkladı. Şirketin Türkiye'de üretime ne zaman başlayacağına ilişkin ise net bir takvim bulunmuyor.

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BYD, Türkiye'de fabrika kurma planını askıya aldı

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