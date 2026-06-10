BYD, Türkiye'de fabrika kurma planını askıya aldı

BYD sonunda Türkiye'deki fabrika yatırımıyla ilgili ağzındaki baklayı çıkarttı. Şirketin Başkan Yardımcısı Stella Li, Reuters'a yaptığı açıklamada, Macaristan'daki fabrikanın şu anda en büyük öncelikleri olduğunu belirtirken, Türkiye'de planlanan fabrikanın ise şimdilik askıya alındığını söyledi.
BYD Türkiye fabrikası askıya alındı
Li, "Şu anda bir numaralı önceliğimiz Macaristan. İkinci önceliğimiz ise Avrupa'da ikinci bir üretim tesisi için çalışmalar yürütmek" dedi.
Türkiye cephesinde ise bekleyiş sürüyor. BYD, 2024 yılında Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırımla bir fabrika kuracağını ve üretimin 2026 yılında başlayacağını duyurmuştu. Ancak Stella Li, fabrikanın inşaatına henüz başlanmadığını ve projenin şu an için beklemeye alındığını açıkladı. Şirketin Türkiye'de üretime ne zaman başlayacağına ilişkin ise net bir takvim bulunmuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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