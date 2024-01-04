BYD 2024'e kampanya ile başladı: 1 yıllık kasko veya duvar tipi şarj hediye

- BYD Test Sürüşü Festivali 10-21 Ocak tarihlerinde yapılacak
- 1 yıllık kasko veya duvar tipi şarj ünitesi hediye
- Yorumlar
Çinli marka ayrıca, elektrikli araç satın almak isteyen kullanıcılara 31 Ocak’a kadar yeni fırsatlar sunuyor. 50 bin TL takas indirimiyle birlikte 1 milyon 690 bin TL’den sunulan yüzde 100 elektrikli C-SUV modeli BYD ATTO 3, böylece üstün teknolojisini iddialı fiyatlarla buluşturmaya devam ediyor.
BYD Test Sürüşü Festivali 10-21 Ocak tarihlerinde yapılacak
Dinamik sürüş özellikleri ve yüksek performansıyla dikkat çeken ATTO 3’ü test sürüşleriyle birlikte daha yakından tanımaya davet eden BYD Türkiye, elektrikli araç konusunda da tüm merak edilenleri elektrikli otomobil danışmanlarıyla yanıtlayacak.
Elektrikli dönebilir 15.6 inç multimedya ekranına, spor vegan deri ön koltuklara ve zengin standart donanımlara sahip BYD ATTO 3, 420 kilometre menzili ve sadece 29 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80 kapasiteye şarj edilmesiyle de öne çıkıyor. 60.4 kWsa bataryayı 150 kW (204 PS) güç ve 310 Nm tork sunan elektrikli motorla kombine eden BYD ATTO 3, 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniye ile gerçekleştirerek segmentindeki en hızlı tek motorlu elektrikli SUV olarak öne çıkıyor.
1 yıllık kasko veya duvar tipi şarj ünitesi hediye
Ocak ayı kampanyasının yanı sıra, BYD ATTO 3 modelinde ev tipi duvar prizlerine uygun “Mod 2 şarj kablosu”, AC şarj üniteleri ile uyumlu “Mod 3 Tip 2 şarj kablosu”, araç enerji paylaşımı özelliğini (VtoL) kullanarak araçtan dışarıya enerji sağlayan “dörtlü prize sahip güç kablosu”, halı paspas seti, dört mevsim kauçuk paspas seti ve kauçuk bagaj havuzu standart olarak sunulmaya devam ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.