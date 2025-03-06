Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Çinli BYD, mart ayı itibarıyla Türkiye'deki ürün gamında 2025 model yılına geçiş yaptı. Bu geçişle birlikte fiyatlarda %10'a varan artış yaşandı. En çok tercih edilen model olan BYD Seal U DM-i fiyatı 1.930.000 TL'ye yükseldi.

BYD Dolphin: 1.284.500 TL >>> 1.335.000 TL

BYD Atto 3: 1.494.500 TL >>> 1.553.000 TL

BYD Seal U EV: 1.797.000 TL >>> 1.867.000 TL

BYD Seal U DM-i: 1.857.000 TL >>> 1.930.000 TL

BYD Seal: 2.453.250 TL >>> 2.690.000 TL

BYD Han: 3.213.750 TL >>> 3.340.000 TL

BYD, yılın ilk iki ayında 5.341 adet satışla sekizinci sırada yer aldı. Markanın en çok satan modeli olan Seal U DM-i, söz konusu dönemde 3.789 adet satış rakamına ulaştı. BYD Atto 3 ise 835 adetlik satışla ilk beşe girmeyi başardı. BYD Dolphin, ilk iki ayda 331 adet satarken şubat ayında 29 adette kaldı.

Yeni Volkswagen Tayron Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 22 sa. önce eklendi

BYD Tang'in de eklenmesiyle birlikte BYD'nin Türkiye'deki model sayısı 7'ye yükseldi. Yıl içerisinde Atto 2 ve Sealion 7'nin de gelmesiyle birlikte fiyatlara bağlı olarak satışlar artabilir. BYD tarafından yapılan açıklamada bu yıl 50 bin adetlik satış hedeflendiği ifade edilmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD Türkiye fiyatları mart ayında zamlandı: İşte yeni fiyatlar