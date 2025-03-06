BYD Türkiye fiyatları mart ayında zamlandı: İşte yeni fiyatlar

- BYD Dolphin: 1.284.500 TL >>> 1.335.000 TL
- BYD Atto 3: 1.494.500 TL >>> 1.553.000 TL
- BYD Seal U EV: 1.797.000 TL >>> 1.867.000 TL
- BYD Seal U DM-i: 1.857.000 TL >>> 1.930.000 TL
- BYD Seal: 2.453.250 TL >>> 2.690.000 TL
- BYD Han: 3.213.750 TL >>> 3.340.000 TL
BYD, yılın ilk iki ayında 5.341 adet satışla sekizinci sırada yer aldı. Markanın en çok satan modeli olan Seal U DM-i, söz konusu dönemde 3.789 adet satış rakamına ulaştı. BYD Atto 3 ise 835 adetlik satışla ilk beşe girmeyi başardı. BYD Dolphin, ilk iki ayda 331 adet satarken şubat ayında 29 adette kaldı.
BYD Tang'in de eklenmesiyle birlikte BYD'nin Türkiye'deki model sayısı 7'ye yükseldi. Yıl içerisinde Atto 2 ve Sealion 7'nin de gelmesiyle birlikte fiyatlara bağlı olarak satışlar artabilir. BYD tarafından yapılan açıklamada bu yıl 50 bin adetlik satış hedeflendiği ifade edilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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