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    BYD Türkiye fiyatları mart ayında zamlandı: İşte yeni fiyatlar

    Ürün gamında 2025 model yılına geçiş yapan Çinli marka, fiyatlarda %4 ile %10 arasında artışa gitti. En çok zam gören model BYD Seal oldu. İşte BYD Mart 2025 fiyat listesi.
    BYD Türkiye fiyatları mart ayında zamlandı: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Çinli BYD, mart ayı itibarıyla Türkiye'deki ürün gamında 2025 model yılına geçiş yaptı. Bu geçişle birlikte fiyatlarda %10'a varan artış yaşandı. En çok tercih edilen model olan BYD Seal U DM-i fiyatı 1.930.000 TL'ye yükseldi.
    • BYD Dolphin: 1.284.500 TL >>> 1.335.000 TL
    • BYD Atto 3: 1.494.500 TL >>> 1.553.000 TL
    • BYD Seal U EV: 1.797.000 TL >>> 1.867.000 TL
    • BYD Seal U DM-i: 1.857.000 TL >>> 1.930.000 TL
    • BYD Seal: 2.453.250 TL >>> 2.690.000 TL
    • BYD Han: 3.213.750 TL >>> 3.340.000 TL

    BYD, yılın ilk iki ayında 5.341 adet satışla sekizinci sırada yer aldı. Markanın en çok satan modeli olan Seal U DM-i, söz konusu dönemde 3.789 adet satış rakamına ulaştı. BYD Atto 3 ise 835 adetlik satışla ilk beşe girmeyi başardı. BYD Dolphin, ilk iki ayda 331 adet satarken şubat ayında 29 adette kaldı.

    BYD Tang'in de eklenmesiyle birlikte BYD'nin Türkiye'deki model sayısı 7'ye yükseldi. Yıl içerisinde Atto 2 ve Sealion 7'nin de gelmesiyle birlikte fiyatlara bağlı olarak satışlar artabilir. BYD tarafından yapılan açıklamada bu yıl 50 bin adetlik satış hedeflendiği ifade edilmişti.

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