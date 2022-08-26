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    Dünyanın ilk hidrojenle çalışan treni hizmete başladı

    Dünyanın ilk hidrojenle çalışan yolcu treni uzun test sürecinin ardından hizmete başladı. Almanya’da hizmete giren trene yıl sonuna kadar başkaları da eklenecek.
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    Dünyanın ilk hidrojenle çalışan treni hizmete başladı
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    Fransız Alstom firması tarafından geliştirile Coradia iLint trenleri tamamen hidrojenle çalışıyor ve kısa süre önce Almanya’da hizmete başlamış durumdalar. Trenlerdeki tek misyonun buhar ve yoğunlaştırılmış su olduğu aktarılırken, son derece sessiz çalışmaları da önemli detaylar arasında yer alıyor.

    Almanya hidrojen temelli trenleri mevcut dizel trenleriyle değiştirmeyi hedefliyor. Hali hazırda beş adet Coradia iLint trenleri bu hafta içinde Almanya’nın Aşağı Saksonya bölgesinde faaliyete geçti. Aşağı Saksonya Ulaşım Kurumu (LNVG) tarafından aktarılanlara göre Alstom tarafından üretilen hidrojen yakıt hücresi tahrikine sahip 15 tren, mevcut dizel trenlerin yerine geçecek. Bu yıl sonuna kadar değişim işleminin tamamlanması bekleniyor.

    Hidrojen trenler tüm gün çalışabiliyor

    Alstom, Coradia iLint trenleri için 1.000 kilometrelik bir menzile sahip olduklarını belirtiyor. Yani tek hidrojen deposuyla bu trenler mevcut hatlarda tüm gün çalışabilecek. Aynı zamanda bölgedeki tren hatlarında hidrojen dolum istasyonları da kurulmaya başlanmış durumda. LNVG tarafından belirtilenlere göre, mevcut hidrojen trenleri 1.6 milyon litre dizel yakıt tasarrufu sağlayacak ve karbondioksit emisyonunu yılda 4.400 ton azaltacak.

    Dünyanın ilk hidrojenle çalışan treni hizmete başladı
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    Değişim için uzun bir süreç lazım

    Alstom firması 2018 yılında trenleri test etmeye başlamıştı. Uzun süren sorunsuz testlerden sonra kullanıma geçen trenlerin halihazırda Frankfurt bölgesi için 27 trenlik anlaşmaları da mevcutta bekliyor. Diğer taraftan İtalya ve Fransa’daki bölgeler için de yine sözleşmeler bulunmakta.

    Fakat tüm bu çabalara rağmen, Avrupa’nın demiryolu ağının hızlı bir şekilde hidrojen veya benzer temiz enerjili trenlere dönmesi beklenmiyor. Yaygın tren ağlarına sahip olan Avrupa’da değişim için uzun bir süreç gerektiği belirtiliyor. Zira sadece Almanya'da 4000 adet dizel tren bulunuyor. Bu tür girişimler ve hamleler tüm dünya için rol model oluştururken Almanya’nın 2045-2050 yılında iklim nötr olma hedefleri için de son derece önemli.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 23 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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