Tam Boyutta Gör Call of Duty 2023'ten alındığı öne sürülen birkaç ekran görüntüsü internete sızdırıldı. Yayınlanan görseller ne yazık ki oldukça vasat kalitede ancak gerçek olma ihtimalleri son derece yüksek. Çünkü Activision, bu görsellerin yer aldığı orijinal tweet için telif hakkı ihlali bildiriminde bulundu.

Tam Boyutta Gör

Oyunla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmış değil ancak Call of Duty: Modern Warfare 3 olarak adlandırılması bekleniyor. Görüntülerde güncellenmiş Terminal ve Scrapyard haritalarını görüyoruz. Bu da bir sonraki oyunun Call of Duty: Modern Warfare 2'den mekanlar içereceği yönündeki söylentileri doğruluyor.

Tam Boyutta Gör

Ağustos'ta duyurulabilir

Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız gazeteci Tom Henderson geçtiğimiz ay Call of Duty: Modern Warfare 3'ün Ağustos başında duyurulacağını söylemişti. Yeni oyunun doğrudan ikinci bölümün devamı niteliğinde olacağı bildiriliyor. Call of Duty 2023 için konuşulan çıkış tarihinin ise Kasım olduğunu hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Call of Duty 2023'ün ilk görüntüleri internete sızdırıldı