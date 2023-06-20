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    Anlık Bildirim

    Call of Duty 2023'ün ilk görüntüleri internete sızdırıldı

    Call of Duty: Modern Warfare 3'ten ilk ekran görüntüleri internete düştü. Activision'ın telif hakkı ihlali bildiriminde bulunarak paylaşımdan kaldırdığı görüntüler haberimizde.
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    Call of Duty 2023'ün ilk görüntüleri internete sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Call of Duty 2023'ten alındığı öne sürülen birkaç ekran görüntüsü internete sızdırıldı. Yayınlanan görseller ne yazık ki oldukça vasat kalitede ancak gerçek olma ihtimalleri son derece yüksek. Çünkü Activision, bu görsellerin yer aldığı orijinal tweet için telif hakkı ihlali bildiriminde bulundu.

    Call of Duty 2023'ün ilk görüntüleri internete sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Oyunla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmış değil ancak Call of Duty: Modern Warfare 3 olarak adlandırılması bekleniyor. Görüntülerde güncellenmiş Terminal ve Scrapyard haritalarını görüyoruz. Bu da bir sonraki oyunun Call of Duty: Modern Warfare 2'den mekanlar içereceği yönündeki söylentileri doğruluyor.

    Call of Duty 2023'ün ilk görüntüleri internete sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Ağustos'ta duyurulabilir

    Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız gazeteci Tom Henderson geçtiğimiz ay Call of Duty: Modern Warfare 3'ün Ağustos başında duyurulacağını söylemişti. Yeni oyunun doğrudan ikinci bölümün devamı niteliğinde olacağı bildiriliyor. Call of Duty 2023 için konuşulan çıkış tarihinin ise Kasım olduğunu hatırlatalım.

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    Afacan Dennis 31 dakika önce

    editörlük emin ellerde

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