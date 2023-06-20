Call of Duty 2023'ün ilk görüntüleri internete sızdırıldı

Oyunla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmış değil ancak Call of Duty: Modern Warfare 3 olarak adlandırılması bekleniyor. Görüntülerde güncellenmiş Terminal ve Scrapyard haritalarını görüyoruz. Bu da bir sonraki oyunun Call of Duty: Modern Warfare 2'den mekanlar içereceği yönündeki söylentileri doğruluyor.
Ağustos'ta duyurulabilir
Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız gazeteci Tom Henderson geçtiğimiz ay Call of Duty: Modern Warfare 3'ün Ağustos başında duyurulacağını söylemişti. Yeni oyunun doğrudan ikinci bölümün devamı niteliğinde olacağı bildiriliyor. Call of Duty 2023 için konuşulan çıkış tarihinin ise Kasım olduğunu hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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