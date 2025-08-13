Giriş
    Battlefield 6 şimdiden Steam'de 605 bin ön sipariş aldı

    Battlefield 6, çıkışına iki ay kala Steam’de 2,7 milyon istek listesi ve 605 bin ön siparişle 35 milyon dolar gelir elde etti. Oyunun açık betası, seriye olan ilgiyi yeniden zirveye taşıdı.

    Battlefield 6 şimdiden Steam'de 605 bin ön sipariş aldı Tam Boyutta Gör
    EA ve DICE tarafından geliştirilen Battlefield 6, resmi çıkış tarihi olan 10 Ekim öncesinde PC platformunda büyük bir başarıya imza attı. Oyun, Steam’de iki haftadır en çok satan premium oyun unvanını koruyor. Alinea Analytics’in verilerine göre sadece Steam üzerinden 600 binin üzerinde ön sipariş alan yapım, yaklaşık 35 milyon dolar gelir elde etti.

    Şimdiden 605 bin ön sipariş

    Başarının en büyük nedenlerinden biri, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen açık beta süreci oldu. Yoğun aksiyon ve kaotik oynanışa sahip bu deneme sürümü Steam’de yarım milyondan fazla eşzamanlı oyuncu ile rekor kırdı. Bu sayı, platformdaki herhangi bir Call of Duty oyunundan daha yüksek bir zirve anlamına geliyor. Beta sonrası ilgi ivme kazanarak ön siparişleri ciddi ölçüde artırdı.

    Battlefield 6 şimdiden Steam'de 605 bin ön sipariş aldı Tam Boyutta Gör
    Alinea Analytics’e göre Battlefield 6’nın çıkışına iki ay kala Steam’de 605 bin ön sipariş gerçekleştirildi ve bu, yalnızca Steam üzerinden 35 milyon dolarlık gelir demek. Bu rakamlar sadece Steam’i kapsıyor ve EA’in kendi EA App mağazası verileri buna dahil değil. Bu arada Battlefield 6, Steam’de 2,7 milyon kez istek listesine eklendi.

    Çıkış 10 Ekim’de

    EA’nın finansal raporları, şirketin konsol satışlarından PC’ye kıyasla daha fazla gelir elde ettiğini gösteriyor. Bu nedenle Battlefield 6’nın toplam satışlarının büyük kısmının PlayStation ve Xbox platformlarından gelmesi bekleniyor. Battlefield 6, 10 Ekim’de piyasaya sürülecek ve satış sonrası gelirlerini artırmak için isteğe bağlı mikro ödemeler ile battle pass sistemini kullanacak. Bu hafta sonu yapılacak ikinci beta, oyunun çıkış öncesi performansını belirleyecek önemli bir gösterge olacak.

    Seri, geçmişte Battlefield 3 ve Battlefield 4 gibi unutulmaz yapımlarla zirveye çıkmış, ancak Battlefield 5 ve Battlefield 2042 gibi olumsuz eleştiriler alan oyunlarla ivmesini kaybetmişti. EA, 2042’nin soğuk karşılandığı 2021’den sonra seriyi, FPS dünyasının efsane ismi Vince Zampella’ya emanet etti. Zampella; Call of Duty: Modern Warfare’ın başarısında, Titanfall 2’nin övgü toplayan hikaye modunda ve halen popülerliğini koruyan Apex Legends’ta imzası olan bir isim.

