Battlefield 6 şimdiden Steam'de 605 bin ön sipariş aldı

Şimdiden 605 bin ön sipariş
Başarının en büyük nedenlerinden biri, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen açık beta süreci oldu. Yoğun aksiyon ve kaotik oynanışa sahip bu deneme sürümü Steam’de yarım milyondan fazla eşzamanlı oyuncu ile rekor kırdı. Bu sayı, platformdaki herhangi bir Call of Duty oyunundan daha yüksek bir zirve anlamına geliyor. Beta sonrası ilgi ivme kazanarak ön siparişleri ciddi ölçüde artırdı.
Çıkış 10 Ekim’de
EA’nın finansal raporları, şirketin konsol satışlarından PC’ye kıyasla daha fazla gelir elde ettiğini gösteriyor. Bu nedenle Battlefield 6’nın toplam satışlarının büyük kısmının PlayStation ve Xbox platformlarından gelmesi bekleniyor. Battlefield 6, 10 Ekim’de piyasaya sürülecek ve satış sonrası gelirlerini artırmak için isteğe bağlı mikro ödemeler ile battle pass sistemini kullanacak. Bu hafta sonu yapılacak ikinci beta, oyunun çıkış öncesi performansını belirleyecek önemli bir gösterge olacak.
Seri, geçmişte Battlefield 3 ve Battlefield 4 gibi unutulmaz yapımlarla zirveye çıkmış, ancak Battlefield 5 ve Battlefield 2042 gibi olumsuz eleştiriler alan oyunlarla ivmesini kaybetmişti. EA, 2042'nin soğuk karşılandığı 2021'den sonra seriyi, FPS dünyasının efsane ismi Vince Zampella'ya emanet etti. Zampella; Call of Duty: Modern Warfare'ın başarısında, Titanfall 2'nin övgü toplayan hikaye modunda ve halen popülerliğini koruyan Apex Legends'ta imzası olan bir isim.