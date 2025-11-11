Call of Duty: Black Ops 7'nin oyun sonu modu duyuruldu

Hikaye tamamlandığında "Endgame modu" açılacak
Endgame adlı bu mod, ana hikayedeki 11 ana görevi tamamladıktan sonra açılacak. Modda, siz ve en fazla üç oyuncu Avalon adlı bir adaya bırakılacak ve çeşitli görevlere katılacaksınız.
Mod, tek bir haritada en fazla 32 oyuncuya izin verecek ve her biri çeşitli önerilen seviyelere sahip dört bölüme ayrılacak. Dört operatör sınıfı arasından seçim yapabilecek ve bırakmadan önce ekipmanınızı özelleştirebileceksiniz. Ayrıca, moddaki ilerlemeniz genel sıralamanızı etkileyecek.
Treyarch, son geliştirici sohbeti videosunda çok oyunculu moddaki değişikliklere de değindi. Bunlar arasında; oyunun hareket, nişan alma yardımı ve özelliklerinde yapılan ayarlamalar da yer alıyor. Black Ops 7 Sezon 1, altı yeni çok oyunculu harita, üç zombi haritası, yeni silahlar, sezonluk etkinlikler ve daha fazlasını içerecek.