Call of Duty: Black Ops 7'nin oyun sonu modu duyuruldu

Tam Boyutta Gör Activision, Call of Duty Black Ops 7 için Endgame adlı yeni bir mod duyurdu. Hikâye tamamlandıktan sonra açılacak olan açık dünya modu, çok oyunculu deneyimi daha da ileri taşıyor.

Hikaye tamamlandığında "Endgame modu" açılacak

Tam Boyutta Gör Black Ops 7'de ana odak noktası çok oyunculu mod. Tek başına veya birlikte (co-op) oynanabilen hikâye modu, önceki oyunlardan farklı olsa da Black Ops 2 ve Mason ailesinin hikâyesini sürdürecek. Geçmiş oyunların biraz tartışmalı fütüristik atmosferine geri dönmesine rağmen, yine de 2025'in en büyük oyunlarından biri olmaya aday. 14 Kasım'daki çıkışından önce, geliştirici ekip, hikâyeyi genişletmeyi planlayan yeni bir mod duyurdu.

Endgame adlı bu mod, ana hikayedeki 11 ana görevi tamamladıktan sonra açılacak. Modda, siz ve en fazla üç oyuncu Avalon adlı bir adaya bırakılacak ve çeşitli görevlere katılacaksınız.

Mod, tek bir haritada en fazla 32 oyuncuya izin verecek ve her biri çeşitli önerilen seviyelere sahip dört bölüme ayrılacak. Dört operatör sınıfı arasından seçim yapabilecek ve bırakmadan önce ekipmanınızı özelleştirebileceksiniz. Ayrıca, moddaki ilerlemeniz genel sıralamanızı etkileyecek.

Treyarch, son geliştirici sohbeti videosunda çok oyunculu moddaki değişikliklere de değindi. Bunlar arasında; oyunun hareket, nişan alma yardımı ve özelliklerinde yapılan ayarlamalar da yer alıyor. Black Ops 7 Sezon 1, altı yeni çok oyunculu harita, üç zombi haritası, yeni silahlar, sezonluk etkinlikler ve daha fazlasını içerecek.

