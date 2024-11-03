Call of Duty: Black Ops 6 siyah ekran sorununu çözen güncelleme yayınlandı

Call of Duty Black Ops 6 güncellemesi neler getiriyor?
Yeni yama, Nvidia ekran kartlarında grafik ayarları menüsünden DLSS, DLAA yükseltme seçildiğinde ortaya çıkan bir sorunu da düzeltiyor. Slugs silah eklentisinin olması gereken hasarı vermemesi, Free-For-All sıralamasında eleme puanı yerine toplam puanı göstermesi, Zombies’ Liberty Falls’daki ana görevi tamamladıktan sonra izleyici modunda bırakması gibi başka hata düzeltmeleri de var. Sunucu tarafında da iyileştirmeler söz konusu.
Call of Duty: Black Ops 6, 25 Ekim'de PC, Xbox Series X/S ve Xbox One, PlayStation 4 ve PS5’e çıkış yaptı. Oyun, ilk günden Game Pass platformuna eklendi ve tek günde Microsoft’a en çok abone kazandıran oyun oldu. Black Ops 6 ayrıca serinin en iyi çıkış yapan oyunu oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über