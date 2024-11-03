Call of Duty: Black Ops 6 siyah ekran sorununu çözen güncelleme yayınlandı

Tam Boyutta Gör Call of Duty Black Ops 6 için üçüncü yama yayınlandı. Güncelleme büyük ölçüde oyunun multiplayer ve zombi modlarına odaklansa da, maça girmeye çalışırken çıkan sinir bozucu siyah ekran hatası dahil bir dizi sorunu gideriyor.

Call of Duty Black Ops 6 güncellemesi neler getiriyor?

Yeni yama, Nvidia ekran kartlarında grafik ayarları menüsünden DLSS, DLAA yükseltme seçildiğinde ortaya çıkan bir sorunu da düzeltiyor. Slugs silah eklentisinin olması gereken hasarı vermemesi, Free-For-All sıralamasında eleme puanı yerine toplam puanı göstermesi, Zombies’ Liberty Falls’daki ana görevi tamamladıktan sonra izleyici modunda bırakması gibi başka hata düzeltmeleri de var. Sunucu tarafında da iyileştirmeler söz konusu.

Call of Duty: Black Ops 6, ilk haftasında rekor kırdı! 3 gün önce eklendi

Call of Duty: Black Ops 6, 25 Ekim'de PC, Xbox Series X/S ve Xbox One, PlayStation 4 ve PS5’e çıkış yaptı. Oyun, ilk günden Game Pass platformuna eklendi ve tek günde Microsoft’a en çok abone kazandıran oyun oldu. Black Ops 6 ayrıca serinin en iyi çıkış yapan oyunu oldu.

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Call of Duty: Black Ops 6 siyah ekran sorunu çözüldü