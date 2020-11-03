Call of Duty: Black Ops Cold War'un ilk 3 hikaye görevi detaylandırıldı

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Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Treyarch ve Raven Software'in birlikte yaptığı, Call of Duty: Black Ops Cold War'un ilk 3 görevi detaylandırıldı.

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Call of Duty serisinde hikayesi ile birçok oyuncunun sevdiği bir alt seri olan Black Ops'un yeni oyunu, geçtiği dönem sebebiyle bu sefer bizleri daha heyecanlandırdı. 2019 yılında çıkan Call of Duty Modern Warfare ile tekrar hikaye moduna dönüş yapan firma, bu sefer de bizlere Soğuk Savaş döneminde geçen bir hikaye sunuyor.

Görevler

Geçtiğimiz saatlerde de oyunun ilk 3 görevinin detayları paylaşıldı. Oyunun ilk görevi "Nowhere Left to Run" isimli bir görev ve 1981'in ilk aylarında Amstertam'da geçiyor. Woods ve Mason bu barda Russel Adler ile tanışır.

"Fracture Jaw" isimli ikinci görevde ise oyuncular ilk kez geçmişe doğru gider ve Vietnam Savaşı'nda bir bölüm anlatılır. Oyuncular Perseus'un neler yapabileceğini keşfeder.

Üçüncü görev ise "Desperate Measures". Oyuncu bir Sovyet ikili ajanını kontrol eder ve KGB karargahına sızmaya çalışır.

Merak edilen Trabzon bölümü, büyük ihtimalle oyunun sonu ile ortasında bulunan bir bölüm olacak. Call of Duty: Black Ops Cold War 13 Kasım'da PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

https://comicbook.com/gaming/news/call-of-duty-black-ops-cold-war-campaign-missions-ps5-xbox-pc/

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