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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Call of Duty: Black Ops Cold War'un ilk 3 hikaye görevi detaylandırıldı

    Call of Duty: Black Ops Cold War'un Trabzon'da geçen bölümünün de olması sebebiyle sanıyoruz ki bu oyuna ve bölümlerine ekstra heyecanlıyız. İşte oyunun ilk 3 görevi.
    1 hf.
    2,5b
    1
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Call of Duty: Black Ops Cold War'un ilk 3 hikaye görevi detaylandırıldı
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    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Treyarch ve Raven Software'in birlikte yaptığı, Call of Duty: Black Ops Cold War'un ilk 3 görevi detaylandırıldı. 

    Ayrıca Bkz. "Call of Duty: Black Ops Cold War'un PC sistem gereksinimleri belli oldu"

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    Call of Duty serisinde hikayesi ile birçok oyuncunun sevdiği bir alt seri olan Black Ops'un yeni oyunu, geçtiği dönem sebebiyle bu sefer bizleri daha heyecanlandırdı. 2019 yılında çıkan Call of Duty Modern Warfare ile tekrar hikaye moduna dönüş yapan firma, bu sefer de bizlere Soğuk Savaş döneminde geçen bir hikaye sunuyor.

    Görevler

    Geçtiğimiz saatlerde de oyunun ilk 3 görevinin detayları paylaşıldı. Oyunun ilk görevi "Nowhere Left to Run" isimli bir görev ve 1981'in ilk aylarında Amstertam'da geçiyor. Woods ve Mason bu barda Russel Adler ile tanışır.

    "Fracture Jaw" isimli ikinci görevde ise oyuncular ilk kez geçmişe doğru gider ve Vietnam Savaşı'nda bir bölüm anlatılır. Oyuncular Perseus'un neler yapabileceğini keşfeder.

    Üçüncü görev ise "Desperate Measures". Oyuncu bir Sovyet ikili ajanını kontrol eder ve KGB karargahına sızmaya çalışır.

    Merak edilen Trabzon bölümü, büyük ihtimalle oyunun sonu ile ortasında bulunan bir bölüm olacak. Call of Duty: Black Ops Cold War 13 Kasım'da PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak.



    https://comicbook.com/gaming/news/call-of-duty-black-ops-cold-war-campaign-missions-ps5-xbox-pc/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    36 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    53 dakika önce
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