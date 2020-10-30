Call of Duty: Black Ops Cold War'un PC sistem gereksinimleri belli oldu

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Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Treyarch ve Raven Software'in birlikte yaptığı, Call of Duty: Black Ops Cold War'un PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. Açıklanan tüm sistem gereksinimlerini ve PC için özel olarak yayınlanan fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

Call of Duty: Black Ops Cold War 13 Kasım'da PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

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Minimum Gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (v.1803 veya daha yükseği)

CPU: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

RAM: 8GB RAM

HDD (yayınlandığında): 50GB (sadece multiplayer), 175GB (tüm oyun için)

GPU: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 veya Radeon HD 7950

DirectX 12

Önerilen Sistem Gereksinimleri (Çoğu Durumda 60 FPS)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (Son sürüm)

CPU: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X processor

RAM: 12GB RAM

HDD (yayınlandığında): 175GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super veya Radeon R9 390 / AMD RX 580

DirectX 12

Önerilen Sistem Gereksinimleri (Ray Tracing)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (Son Sürüm)

CPU: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X

RAM: 16GB RAM

HDD (yayınlandığında): 175GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070

DirectX 12

Rekabetçi Sistem Gereksinimleri (Yüksek Tazeleme Hızlı Monitörde Yüksek FPS)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (Son Sürüm)

CPU: Intel i7-8700K or AMD Ryzen 1800X

RAM: 16GB RAM

HDD (yayınlandığında): 175GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1080 / RTX 3070 veya Radeon RX Vega64 Graphics

DirectX 12

Ultra RTX Gereksinimleri (RTX Açıkken 4K Çözünürlükte Yüksek FPS)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (Son Sürüm)

CPU: Intel i9-9900K veya AMD Ryzen 3700X

RAM: 16GB RAM

HDD (yayınlandığında): 250GB

GPU:NVIDIA GeForce RTX 3080

DirectX 12

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