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    Call of Duty: Black Ops Cold War'un PC sistem gereksinimleri belli oldu

    Ara vermeden her yıl çıkan Call of Duty oyun serisinin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War'un sistem gereksinimleri ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı.
    5 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    1,1b
    16
    7
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Call of Duty: Black Ops Cold War'un PC sistem gereksinimleri belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Treyarch ve Raven Software'in birlikte yaptığı, Call of Duty: Black Ops Cold War'un PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. Açıklanan tüm sistem gereksinimlerini ve PC için özel olarak yayınlanan fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

    Call of Duty: Black Ops Cold War 13 Kasım'da PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

    Ayrıca Bkz. "Spotify abone sayısını arttırdı, marjı düşürdü"

    Minimum Gereksinimler

    İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (v.1803 veya daha yükseği)
    CPU: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300
    RAM: 8GB RAM
    HDD (yayınlandığında): 50GB (sadece multiplayer), 175GB (tüm oyun için)
    GPU: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 veya Radeon HD 7950
    DirectX 12 

    Önerilen Sistem Gereksinimleri (Çoğu Durumda 60 FPS)

    İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (Son sürüm)
    CPU:  Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X processor
    RAM: 12GB RAM
    HDD (yayınlandığında): 175GB
    GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super veya Radeon R9 390 / AMD RX 580
    DirectX 12 

    Önerilen Sistem Gereksinimleri (Ray Tracing)

    İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit  (Son Sürüm)
    CPU:  Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X
    RAM: 16GB RAM
    HDD (yayınlandığında): 175GB
    GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070
    DirectX 12 

    Rekabetçi Sistem Gereksinimleri (Yüksek Tazeleme Hızlı Monitörde Yüksek FPS)

    İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit  (Son Sürüm)
    CPU:  Intel i7-8700K or AMD Ryzen 1800X
    RAM: 16GB RAM
    HDD (yayınlandığında): 175GB
    GPU: NVIDIA GeForce GTX 1080 / RTX 3070 veya Radeon RX Vega64 Graphics
    DirectX 12 

    Ultra RTX Gereksinimleri (RTX Açıkken 4K Çözünürlükte Yüksek FPS)

    İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit  (Son Sürüm)
    CPU: Intel i9-9900K veya AMD Ryzen 3700X
    RAM: 16GB RAM
    HDD (yayınlandığında): 250GB
    GPU:NVIDIA GeForce RTX 3080
    DirectX 12 



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    En gerçekçi yapay et

    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    7 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    12 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MertDrx (Mert L.) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Spider_hip
    Kartı aldığımdan beri driver güncelleme ile power-up geliyor karta. Fazla güç tüketiyor diye zamanında arada kalmıştım nvidia-amd arasında. Allahtan Rx580 almışım 1080p'de hala rahat işimi görüyor.
    Kartı aldığımdan beri driver güncelleme ile power-up geliyor karta. Fazla güç tüketiyor diye zamanında arada kalmıştım nvidia-amd arasında. Allahtan Rx580 almış...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    WmGMD (.. ..) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ah gtx 1080 im üzümlü kekim <3
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    Spider_hip (Doğan Eray) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay anasını, rx 580 şimdide 1660 Super seviyesine mi geldi? Dolardan hızlı artabilen tek kart oldu sanırım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    MertDrx (Mert L.) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Kartı aldığımdan beri driver güncelleme ile power-up geliyor karta. Fazla güç tüketiyor diye zamanında arada kalmıştım nvidia-amd arasında. Allahtan Rx580 almışım 1080p'de hala rahat işimi görüyor.
    Yanıtla +4
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    eraslan.omer 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    175 gb derken ? Bir tek bana mı fazla geliyor bunlar. Artık dosya küçültmekle uğraşmıyor firmlar sanırım bu boyut nedir?
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    osmandemi2 (Osman DEMİRPOLAT) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) eraslan.omer
    Eğer warzone ve 4k dokular da yüklenince 300 GB oluyor.
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