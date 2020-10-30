Call of Duty: Black Ops Cold War'un PC sistem gereksinimleri belli oldu

Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Treyarch ve Raven Software'in birlikte yaptığı, Call of Duty: Black Ops Cold War'un PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. Açıklanan tüm sistem gereksinimlerini ve PC için özel olarak yayınlanan fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.
Call of Duty: Black Ops Cold War 13 Kasım'da PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak.
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Minimum Gereksinimler
İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (v.1803 veya daha yükseği)
CPU: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300
RAM: 8GB RAM
HDD (yayınlandığında): 50GB (sadece multiplayer), 175GB (tüm oyun için)
GPU: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 veya Radeon HD 7950
DirectX 12
Önerilen Sistem Gereksinimleri (Çoğu Durumda 60 FPS)
İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (Son sürüm)
CPU: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X processor
RAM: 12GB RAM
HDD (yayınlandığında): 175GB
GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super veya Radeon R9 390 / AMD RX 580
DirectX 12
Önerilen Sistem Gereksinimleri (Ray Tracing)
İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (Son Sürüm)
CPU: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X
RAM: 16GB RAM
HDD (yayınlandığında): 175GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070
DirectX 12
Rekabetçi Sistem Gereksinimleri (Yüksek Tazeleme Hızlı Monitörde Yüksek FPS)
İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (Son Sürüm)
CPU: Intel i7-8700K or AMD Ryzen 1800X
RAM: 16GB RAM
HDD (yayınlandığında): 175GB
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1080 / RTX 3070 veya Radeon RX Vega64 Graphics
DirectX 12
Ultra RTX Gereksinimleri (RTX Açıkken 4K Çözünürlükte Yüksek FPS)
İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (Son Sürüm)
CPU: Intel i9-9900K veya AMD Ryzen 3700X
RAM: 16GB RAM
HDD (yayınlandığında): 250GB
GPU:NVIDIA GeForce RTX 3080
DirectX 12
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Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.
Her yerde bu karşıma çıkıyor?
neden her haberin altında bu var
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...