Call of Duty: Mobile'ın 12. sezonu başladı

Her yıl düzenli bir şekilde yayınlanan Call of Duty markasının geçtiğimiz yıl mobil cihazlar için yayınlanan sürümü Call of Duty: Mobile'ın yeni sezonu birçok yenilik ile başladı.İlginizi Çekebilir Görsel roman türündeki Underworld Office iOS ve Andrid cihazlar için çıktı
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1. yılını geçtiğimiz günlerde dolduran Call of Duty Mobile'ın yeni sezonu "Going Dark" ya da Türkçesi ile "Karanlığa Dalış" başladı. Oyunun yeni sezonunda eklenen yenilikleri aşağıda bulabilirsiniz
- Yeni Çok Oyunculu Harita – Hackney Yard
- Yeni Efsanevi Karakter- Dark Nikto
- Gece Modu Haritaları – Crash, Summit ve Hackney Yard
- Yeni Battle Royale Sınıfı – Onarıcı
- Yeni Özellik– Üst Seviye Roket Fırlatıcı
- 2 Adet Yeni Özel Silah – AGR556 ve.50 GS
- Yeni Operatör Yeteneği– Balistik Kalkan
- Yeni Oyun Modları – Takım Ölüm Maçları için gece modu ve Yaşayan Ölülerin Saldırısı
- 12. Sezon: Karanlığa Dalış Savaş Bileti – Yeni karakterler, silahlar, ekipmanlar ve daha fazlası.
- Özel Etkinlik – Bölünmüş Şövalyeler
- Yeni Sezonluk Medyan Okumalar
- Oyun içi mağazadan ulaşılabilir yeni içerikler ve ekipmanlar
- Çeşitli arayüz güncellemeleri, silah dengelemeleri ve oynanış optimizasyonlar
Call of Duty Mobile'a ve 12. sezona şu anda ücretsiz bir şekilde App Store ve Google Play üzerinden erişebilirsiniz.
https://www.pocketgamer.com/articles/084708/call-of-duty-mobiles-season-12-going-dark-gets-underway-and-introduces-night-mode/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.