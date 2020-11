Call of Duty: Mobile'ın 12. sezonu başladı

Tam Boyutta Gör

Her yıl düzenli bir şekilde yayınlanan Call of Duty markasının geçtiğimiz yıl mobil cihazlar için yayınlanan sürümü Call of Duty: Mobile'ın yeni sezonu birçok yenilik ile başladı.

1. yılını geçtiğimiz günlerde dolduran Call of Duty Mobile'ın yeni sezonu "Going Dark" ya da Türkçesi ile "Karanlığa Dalış" başladı. Oyunun yeni sezonunda eklenen yenilikleri aşağıda bulabilirsiniz

Yeni Çok Oyunculu Harita – Hackney Yard

Yeni Efsanevi Karakter- Dark Nikto

Gece Modu Haritaları – Crash, Summit ve Hackney Yard

Yeni Battle Royale Sınıfı – Onarıcı

Yeni Özellik– Üst Seviye Roket Fırlatıcı

2 Adet Yeni Özel Silah – AGR556 ve.50 GS

Yeni Operatör Yeteneği– Balistik Kalkan

Yeni Oyun Modları – Takım Ölüm Maçları için gece modu ve Yaşayan Ölülerin Saldırısı

12. Sezon: Karanlığa Dalış Savaş Bileti – Yeni karakterler, silahlar, ekipmanlar ve daha fazlası.

Özel Etkinlik – Bölünmüş Şövalyeler

Yeni Sezonluk Medyan Okumalar

Oyun içi mağazadan ulaşılabilir yeni içerikler ve ekipmanlar

Çeşitli arayüz güncellemeleri, silah dengelemeleri ve oynanış optimizasyonlar

Call of Duty Mobile'a ve 12. sezona şu anda ücretsiz bir şekilde App Store ve Google Play üzerinden erişebilirsiniz.

