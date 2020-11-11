Görsel roman türündeki Underworld Office iOS ve Andrid cihazlar için çıktı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Buff Studio'nun yaptığı görsel roman türündeki Underworld Office ya da Türkçe ismi ile Yeraltı Ofisi bugün iOS ve Android cihazlarda çıkışını gerçekleştirdi.
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İlginç hikayesi ile öne çıkan oyun şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak erişlebilir durumda ancak uygulama içi satın alma içerdiğini de hatırlatalım. Oyun iOS'ta 625MB, Android'te ise 103MB. Oyunu oynayabilmek için gereken Android sürümü 5.0 ve sonrası, iOS'ta ise 10.0 ve sonrası.
Oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.İlginizi Çekebilir Bridge Constructor: The Walking Dead'in iOS ve Android için çıkış tarihi açıklandı
Tanıtım Yazısı
Seven Days'i takip eden bir başka orijinal hikâye oyunu, 4 milyondan fazla global indirmeye sahip bir şaheser!
Underworld Office, çekici bir evrene sahip sohbet tarzı interaktif bir hikâye anlatma oyunudur. Aynı anda sevimli ve sert olan çeşitli hayaletlerle gizemli ama dokunaklı bölümleri deneyimleyin!
İlginç Hikaye
Ana karakter Eugene, istemeden hayaletler dünyasına düşer. Eugene neredeyse canavarlar tarafından öldürülürken, gizemli bir hayalet Eugene'yi kurtarır ve karşılığında Eugene'den Yeraltı Ofisi'nde çalışmasını ister.
“Geri ödemem gereken çok sayıda kabahatim var ve benim için çalışacak kadar hayaletim yok. Yeraltı Dünyası Ofisinde çalışın."
Seçiminiz nedir?
Gizemli macera sırasında çeşitli deneyimlerle karşılaşılacak ve seçimlerin yapılması gerekecek. Dikkatlice seçin, çünkü hikayeniz ne seçtiğinize bağlı olacaktır!
Özellikler
- Hafif roman tarzı gizemli metin macera oyunu
- Çeşitli çekici ve ayırt edici karakterler
- Yaklaşık 40 kısa animasyon ve 150 resimle farklı bir dünyanın tadını çıkarın
- Farklı seçimler yaparak 7 farklı sonu ve rotayı bulun
- 25 başlık ve 60 albüm resmini toplayın
Gizli nesneleri bulmayı gerektiren oyunlardan hoşlanıyorsanız, bu oyundan keyif alacaksınız!
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.