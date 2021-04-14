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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Call of Duty: Mobile’ın yeni sezonu Samuray temasıyla geliyor

    Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Call of Duty Mobile'ın yeni sezonu Samuray temasıyla geliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    14 Nisan 2021, 21:00 (18 sa.)
    898
    7
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Call of Duty: Mobile’ın yeni sezonu Samuray temasıyla geliyor
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    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Tencent'in yaptığı popüler oyun serisi Call of Duty'nin ücretsiz mobil oyunu Call of Duty: Mobile'ın yeni sezon detayları açıklandı.

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    Yeni sezon detaylarına baktığımız şüphesiz en çok dikkat çeken detay, yeni sezonda Samurayların olması. Call of Duty: Mobile’ın 2021 yılı üçüncü sezonu olan “Tokyo’dan Kaçış” 17 Nisan’dan itibaren tüm oyuncular için ücretsiz olarak Android ve iOS üzerinden indirilebilir olacak.

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    Yeni sezonun getirdiği yenilikleri fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

    Yeni Sezon Hakkında

    Yeni Haritalar – İki adet yeni çok oyunculu harita 

    • Oasis – İlk olarak Modern Warfare 3'te tanıtılan Oasis, sezon temalı lüks bir çöl oteli olarak karşımıza çıkıyor.
    • Coastal – Serinin mobil versiyonu için özel tasarlanmış, özellikle Ara ve Yok Et modu için oluşturulmuş yepyeni bir harita. 

    Battle Royale Güncellemeleri – 3. Sezonla beraber oyuna yeni bir sınıf ve operatör becerisi ekleniyor.

    • Operatör Becerisi: Boğa Hücumu – Savaş biletinde 14. Seviyeye ulaşılarak kazanılabilen bir isyan kalkanı becerisi. 
    • BR Sınıfı: Gözetleyici – Sezonun ilerleyen döneminde gelecek olan yeni bir sınıf.

    Yeni Çok Oyunculu Modları

    • “Gece Modu 2.0” – Gece Modu’nun sınırlı süre için optimize edilmiş versiyonu. (22-28 Nisan arası)
    • “Kılıçlar ve Taşlar” – Free-for-All oyun modunun sınırlı bir süre için sadece yakın dövüş silahlarına izin verilen özel versiyonu. Bu yeni oyun modu aynı zamanda Gölge Kılıç yeteneğine ve Molotof Kokteyli skor serisine dönüşen drop’lara sahip olacak. (6-12 Mayıs arası) 

     Sezonluk Etkinlik – Samuray temalı bir etkinlik olan "Savaşçının Yolu" 29 Nisan'da başlayacak. Oyuncular çok oyunculu ya da BR modunda günlük görevleri tamamlayarak ödülleri kazanmak için Beş Şövalye ya da U.A.C oyunlarına katılabilecekler. Günün sonunda haritada belirlenen bölgenin kontrolünü ele alan ve en çok puanı kazanan oyuncu, bütün kazancı alacak.



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    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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