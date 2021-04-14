Call of Duty: Mobile’ın yeni sezonu Samuray temasıyla geliyor

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Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Tencent'in yaptığı popüler oyun serisi Call of Duty'nin ücretsiz mobil oyunu Call of Duty: Mobile'ın yeni sezon detayları açıklandı.

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Yeni sezon detaylarına baktığımız şüphesiz en çok dikkat çeken detay, yeni sezonda Samurayların olması. Call of Duty: Mobile’ın 2021 yılı üçüncü sezonu olan “Tokyo’dan Kaçış” 17 Nisan’dan itibaren tüm oyuncular için ücretsiz olarak Android ve iOS üzerinden indirilebilir olacak.

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Yeni sezonun getirdiği yenilikleri fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

Yeni Sezon Hakkında

Yeni Haritalar – İki adet yeni çok oyunculu harita

Oasis – İlk olarak Modern Warfare 3'te tanıtılan Oasis, sezon temalı lüks bir çöl oteli olarak karşımıza çıkıyor.

– İlk olarak Modern Warfare 3'te tanıtılan Oasis, sezon temalı lüks bir çöl oteli olarak karşımıza çıkıyor. Coastal – Serinin mobil versiyonu için özel tasarlanmış, özellikle Ara ve Yok Et modu için oluşturulmuş yepyeni bir harita.

Battle Royale Güncellemeleri – 3. Sezonla beraber oyuna yeni bir sınıf ve operatör becerisi ekleniyor.

Operatör Becerisi: Boğa Hücumu – Savaş biletinde 14. Seviyeye ulaşılarak kazanılabilen bir isyan kalkanı becerisi.

– Savaş biletinde 14. Seviyeye ulaşılarak kazanılabilen bir isyan kalkanı becerisi. BR Sınıfı: Gözetleyici – Sezonun ilerleyen döneminde gelecek olan yeni bir sınıf.

Yeni Çok Oyunculu Modları

“Gece Modu 2.0” – Gece Modu’nun sınırlı süre için optimize edilmiş versiyonu. (22-28 Nisan arası)

– Gece Modu’nun sınırlı süre için optimize edilmiş versiyonu. (22-28 Nisan arası) “Kılıçlar ve Taşlar” – Free-for-All oyun modunun sınırlı bir süre için sadece yakın dövüş silahlarına izin verilen özel versiyonu. Bu yeni oyun modu aynı zamanda Gölge Kılıç yeteneğine ve Molotof Kokteyli skor serisine dönüşen drop’lara sahip olacak. (6-12 Mayıs arası)

Sezonluk Etkinlik – Samuray temalı bir etkinlik olan "Savaşçının Yolu" 29 Nisan'da başlayacak. Oyuncular çok oyunculu ya da BR modunda günlük görevleri tamamlayarak ödülleri kazanmak için Beş Şövalye ya da U.A.C oyunlarına katılabilecekler. Günün sonunda haritada belirlenen bölgenin kontrolünü ele alan ve en çok puanı kazanan oyuncu, bütün kazancı alacak.

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