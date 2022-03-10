Bethesda'nın yeni oyunu Ghostwire: Tokyo'dan yeni fragman geldi

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Yayıncılığını Bethesda'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Tango Gameworks'ün yaptığı, korku temalı aksiyon macera oyunu Ghostwire: Tokyo'dan yenifragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

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Ghostwire: Tokyo, Sony'nin Bethesda ile anlaştığı ve konsolda PlayStation 5'e özel oyunlardan birisi. Oyun ayrıca PC için de çıkış yapacak. Oyunun çıkış tarihi 25 Mart 2022. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ghostwire: Tokyo Fragman

Tokyo, şehir nüfusunun %99'u bir anda ortadan kaybolduktan sonra uğursuz ve ölümcül doğaüstü güçler tarafından istila edilir. Önemsediğiniz her şeyi kurtarmak ve halkın kayboluşunun arkasındaki karanlık gizemi çözmek için savaşırken güçlü paranormal yeteneklere sahip olun ve onları geliştirin.

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Ghostwire: Tokyo'dan yeni fragman geldi