Camangi'den Android tabanlı Tablet: WebStation

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Apple'ın tablet dedikoduları süre dursun, Android işletim sisteminde çalışan yeni bir tablet cihazı, Webstation, raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Son zamanların popüler işletim sistemi Android'i büyük ekranla buluşturan ürün düşük fiyatıyla dikkat çekiyor.

800x480 piksel çözünürlüğü destekleyen 7 inçlik dokunmatik panele sahip olan Webstation, Android 1.5 “CupCake” işletim sistemiyle geliyor. Sahip olduğu işletim sistemi sayesinde Google'ın servisleriyle uyum içersinde çalışan cihazda, arkada 2 megapiksellik önde de .3 megapiksellik internet kamerası olmak üzere iki adet kamera bulunuyor. 3.Nesil modemlerle uyumlu olan USB girişine sahip olan WebStation, Wi-Fi b/g kablosuz bağlantı ve GPS desteği de sunuyor. microSD kart girişininin bulunduğun Camangi'nin Android tabletinde kullanıma yönelik dahili depolama alanının bulunup bulunmadığıysa henüz bilinmiyor.

Satış fiyatı 399 dolar olarak belirlenen Android Tablet'in önümüzdeki ay içersinde satışa sunulması bekleniyor.