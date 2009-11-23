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Camangi'den Android tabanlı Tablet: WebStation

9 yıl
8,1b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Camangi'den Android tabanlı Tablet: WebStation
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Apple'ın tablet dedikoduları süre dursun, Android işletim sisteminde çalışan yeni bir tablet cihazı, Webstation, raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Son zamanların popüler işletim sistemi Android'i büyük ekranla buluşturan ürün düşük fiyatıyla dikkat çekiyor.

800x480 piksel çözünürlüğü destekleyen 7 inçlik dokunmatik panele sahip olan Webstation, Android 1.5 “CupCake” işletim sistemiyle geliyor. Sahip olduğu işletim sistemi sayesinde Google'ın servisleriyle uyum içersinde çalışan cihazda, arkada 2 megapiksellik önde de .3 megapiksellik internet kamerası olmak üzere iki adet kamera bulunuyor. 3.Nesil modemlerle uyumlu olan USB girişine sahip olan WebStation, Wi-Fi b/g kablosuz bağlantı ve GPS desteği de sunuyor. microSD kart girişininin bulunduğun Camangi'nin Android tabletinde kullanıma yönelik dahili depolama alanının bulunup bulunmadığıysa henüz bilinmiyor.

Satış fiyatı 399 dolar olarak belirlenen Android Tablet'in önümüzdeki ay içersinde satışa sunulması bekleniyor.


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sdivleli 9 yıl
Çok güzel bence abuk subuk smart phonelardan kurtulup şöyle şarjı 10 gün giden basit bi telefon + bu alet çok mantıklı :D
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bynedim 9 yıl
Apple'ın yeni tablet modeli havasında olmuş, Apple bu tip teknolojilere öncülük ediyor ve gerisi tüm piyasaya hızla yayılıyor tabi bu da bizim işimize gelir.. Şahsen Apple'ın tablet modeli yerine bu modeli benzer işlevler amacı ile alıp kullanabilirim.. Tabi öncelikle ayrıntılı donanımsal özelliklerini öğrenmemiz gerek..
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ssonerb 9 yıl
fiyat iyi tasarım yine sade ama alınabilir duruyor.
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Opeth 9 yıl
aynen, dokunmatikte klavye gereksiz bence
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
klavye?
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danGerfuLL 9 yıl
800 * 480 pixel çözünürlük 7 inç ekranda el ile yazabilmek için yeterli, zannımca klavyeyi gerekli görmemişlerdir.
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