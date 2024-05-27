Cama alternatif olan yeni bir malzeme geliştirildi: Elektrik faturalarınızı düşürebilir

Cama alternatif olabilir
Cam bileşenler bir binanın gündüz aldığı doğal ışığı artırıp aynı zamanda enerji tüketimini azaltabilir. Ancak çok fazla miktarda cam bileşen kullanmak göz yorgunluğuna, baş ağrısına ve görsel netliğin azalmasına neden olabilecek parlamalar üretebilmekte. Bu durum, özellikle aşırı güneş ışığı veya parlak aydınlatma olan ortamlarda çalışan bireyler için üretkenliği ve genel refahı olumsuz etkileyebiliyor.
Bu yapılar kendilerine çarpan ışığın yüzde 73'ünü dağıtarak malzemeye buzlu bir görünüm kazandırıyor. İlginç bir şekilde bu buzlu görünüm, güneş ışığına karşı yüzde 95’lik şeffaflık sunuyor (normal bir cam yüzde 91 şeffaflık sunuyor). Bununla birlikte PMMM, geleneksel cam gibi güneş ışığını, daha doğrusu ısısını sera etkisi gibi içeride hapsetmiyor; ısıyı, ışınımsal soğutma şeklinde serbest bırakıyor ve binayı sıcak günlerde serin tutuyor.
Yapılan testlere göre PMMM, ortam sıcaklığını 6 derece daha düşük tutabiliyor. Bu da klima ve dolayısıyla elektrik kullanımını düşürüyor. Bu nedenle aslında malzemenin seralarda kullanımı da büyük bir potansiyel taşıyor. Cam duvarlar, pencereler ve çatılarla ilgili bir diğer sorun da düzenli temizlik gerektirmeleri. PMMM ise kendi kendini temizleyebiliyor. Belirtilenlere göre film, 152 derecelik temas açısı ile süperhidrofobik performans sergiliyor.Kaynakça https://newatlas.com/materials/metamaterial-glass-radiative-cooling-self-cleaning/ https://www.nature.com/articles/s41467-024-48150-2 https://www.kit.edu/kit/english/pi_2024_037_innovative-material-for-sustainable-building.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.