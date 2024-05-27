Cama alternatif olan yeni bir malzeme geliştirildi: Elektrik faturalarınızı düşürebilir

Tam Boyutta Gör Evinizde çok sayıda cam yüzeye sahip olmak aydınlatma için ideal olsa da fazla ısının ve meraklı gözlerin içeriye girmesine de neden olabilir. Ancak Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'ndeki (KIT) bilim insanları, duvar ve çatılarda camın yerini alma potansiyeline sahip, kendi kendini temizleyen ve aynı zamanda cama göre ışığa karşı daha şeffaf olan yeni bir metamalzeme geliştirdi. Bu malzeme aynı zamanda mahremiyet endişelerini de gideriyor.

Cama alternatif olabilir

Cam bileşenler bir binanın gündüz aldığı doğal ışığı artırıp aynı zamanda enerji tüketimini azaltabilir. Ancak çok fazla miktarda cam bileşen kullanmak göz yorgunluğuna, baş ağrısına ve görsel netliğin azalmasına neden olabilecek parlamalar üretebilmekte. Bu durum, özellikle aşırı güneş ışığı veya parlak aydınlatma olan ortamlarda çalışan bireyler için üretkenliği ve genel refahı olumsuz etkileyebiliyor.

Tam Boyutta Gör KIT ekibi ise yeni çalışmalarında, yeni geliştirdikleri ve PMMM adını verdikleri metamalzemenin tüm bu sınırlamaların üstesinden gelebileceğini iddia ediyor. Ekibe göre PMMM, normal bir camın üzerine yapıştırılabilen ince bir film konumunda ve gelişmiş özelliklerini yüzeyindeki mikroskobik yapılardan alıyor.

Bu yapılar kendilerine çarpan ışığın yüzde 73'ünü dağıtarak malzemeye buzlu bir görünüm kazandırıyor. İlginç bir şekilde bu buzlu görünüm, güneş ışığına karşı yüzde 95’lik şeffaflık sunuyor (normal bir cam yüzde 91 şeffaflık sunuyor). Bununla birlikte PMMM, geleneksel cam gibi güneş ışığını, daha doğrusu ısısını sera etkisi gibi içeride hapsetmiyor; ısıyı, ışınımsal soğutma şeklinde serbest bırakıyor ve binayı sıcak günlerde serin tutuyor.

Yapılan testlere göre PMMM, ortam sıcaklığını 6 derece daha düşük tutabiliyor. Bu da klima ve dolayısıyla elektrik kullanımını düşürüyor. Bu nedenle aslında malzemenin seralarda kullanımı da büyük bir potansiyel taşıyor. Cam duvarlar, pencereler ve çatılarla ilgili bir diğer sorun da düzenli temizlik gerektirmeleri. PMMM ise kendi kendini temizleyebiliyor. Belirtilenlere göre film, 152 derecelik temas açısı ile süperhidrofobik performans sergiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Camdan daha şeffaf olan yeni malzeme faturalarınızı düşürebilir