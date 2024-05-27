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    Cama alternatif olan yeni bir malzeme geliştirildi: Elektrik faturalarınızı düşürebilir

    Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'nden (KIT) bilim insanları görünüşe göre geleneksel cama bir alternatif geliştirdi. Bu yeni malzeme şeffaf olmakla birlikte elektrik faturalarınızı da düşürebilir.
    Camdan daha şeffaf olan yeni malzeme faturalarınızı düşürebilir Tam Boyutta Gör
    Evinizde çok sayıda cam yüzeye sahip olmak aydınlatma için ideal olsa da fazla ısının ve meraklı gözlerin içeriye girmesine de neden olabilir. Ancak Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'ndeki (KIT) bilim insanları, duvar ve çatılarda camın yerini alma potansiyeline sahip, kendi kendini temizleyen ve aynı zamanda cama göre ışığa karşı daha şeffaf olan yeni bir metamalzeme geliştirdi. Bu malzeme aynı zamanda mahremiyet endişelerini de gideriyor.

    Cama alternatif olabilir

    Cam bileşenler bir binanın gündüz aldığı doğal ışığı artırıp aynı zamanda enerji tüketimini azaltabilir. Ancak çok fazla miktarda cam bileşen kullanmak göz yorgunluğuna, baş ağrısına ve görsel netliğin azalmasına neden olabilecek parlamalar üretebilmekte. Bu durum, özellikle aşırı güneş ışığı veya parlak aydınlatma olan ortamlarda çalışan bireyler için üretkenliği ve genel refahı olumsuz etkileyebiliyor.

    Camdan daha şeffaf olan yeni malzeme faturalarınızı düşürebilir Tam Boyutta Gör
    KIT ekibi ise yeni çalışmalarında, yeni geliştirdikleri ve PMMM adını verdikleri metamalzemenin tüm bu sınırlamaların üstesinden gelebileceğini iddia ediyor. Ekibe göre PMMM, normal bir camın üzerine yapıştırılabilen ince bir film konumunda ve gelişmiş özelliklerini yüzeyindeki mikroskobik yapılardan alıyor.

    Bu yapılar kendilerine çarpan ışığın yüzde 73'ünü dağıtarak malzemeye buzlu bir görünüm kazandırıyor. İlginç bir şekilde bu buzlu görünüm, güneş ışığına karşı yüzde 95’lik şeffaflık sunuyor (normal bir cam yüzde 91 şeffaflık sunuyor). Bununla birlikte PMMM, geleneksel cam gibi güneş ışığını, daha doğrusu ısısını sera etkisi gibi içeride hapsetmiyor; ısıyı, ışınımsal soğutma şeklinde serbest bırakıyor ve binayı sıcak günlerde serin tutuyor.

    Yapılan testlere göre PMMM, ortam sıcaklığını 6 derece daha düşük tutabiliyor. Bu da klima ve dolayısıyla elektrik kullanımını düşürüyor. Bu nedenle aslında malzemenin seralarda kullanımı da büyük bir potansiyel taşıyor. Cam duvarlar, pencereler ve çatılarla ilgili bir diğer sorun da düzenli temizlik gerektirmeleri. PMMM ise kendi kendini temizleyebiliyor. Belirtilenlere göre film, 152 derecelik temas açısı ile süperhidrofobik performans sergiliyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/materials/metamaterial-glass-radiative-cooling-self-cleaning/ https://www.nature.com/articles/s41467-024-48150-2 https://www.kit.edu/kit/english/pi_2024_037_innovative-material-for-sustainable-building.php
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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