Samsung, işlemcilerde çığır açacak cam alt tabakalarda gaza basıyor

Yarı iletkenlerde cam devrimi yakın
Cam alt tabaka konusu geçtiğimiz yıl da gündemimize gelmişti. Ancak o dönemki aktörümüz Samsung değil, Intel’di. Intel, cam alt tabaka paketleme tesisinde ilk demo örnekleri sergilerken bu on yılın ikinci yarısından itibaren komple cam alt tabaka çözümleri sunmayı ve 2030 yılına kadar bir paket üzerinde 1 trilyon transistör sağlamayı hedefliyor. Ancak Samsung ise 2026 hedefleriyle Intel’i geride bırakmak istiyor.
Samsung Electro-Mechanics, ekipman tedarik ve kurulum faaliyetlerinde yarı iletken cam alt tabaka pazarındaki girişimlerini hızlandırıyor. Firma, dördüncü çeyrekte yeni nesil ambalajları için bir pilot üretim hattı açmayı planlıyor. Öte yandan Samsung, geliştireceği projeler için tedarikçilerini de seçmiş durumda. Aktarılanlara göre Samsung, 2026 yılında üst düzey paket içi sistemler (SiP) için cam alt tabaka üretimine geçmeyi istiyor.,
Cam alt tabakalar, litografi odağını geliştiren ultra düzlük ve ara bağlantılar için mükemmel boyutsal kararlılık dahil olmak üzere geleneksel organik alt tabakalara göre önemli avantajlar sunuyor. Modern organik alt tabakalarla karşılaştırıldığında cam, daha iyi termal, fiziksel ve optik özelliklerle birlikte 10 kata kadar daha fazla ara bağlantı yoğunluğu artışı sağlayabilir. Ayrıca odak derinliğini artıran yüzde 50 daha az desen bozulmasına imkan tanıyabilir. Samsung Electro-Mechanics tarafından atılan bu adımlar elbette Samsung Foundry için gelecekte çok değerli olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.