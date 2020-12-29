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    Canon, değiştirilebilir lens yapısına ve gimbal benzeri tasarıma sahip bir kamera patenti aldı

    Kamera sektörünün öncü markalarında Canon, DJI'ın Osmo Pocket kamerasına benzer bir kameranın patentini aldı. Patentteki tasarım ürün, kamera ile gimbalı tek yapıda sunuyor.
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    Video Kameralar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Canon, değiştirilebilir lens yapısına ve gimbal benzeri tasarıma sahip bir kamera patenti aldı
    Tam Boyutta Gör

    Günümüzde sabit görüntüler elde etmek için piyasada birçok gimbal modeli var ve çoğunlukla kameradan ayrı satılıyorlar. Bir süre önce DJI'ın geliştirdiği Osmo Pocket adında hem gimbal hem de kameranın olduğu bir cihaz piyasaya sürülmüştü. Ürün, sabit görüntü isteyenler için ayrı ayrı hem gimbal hem de kamera almak yerine ikisini bir yerde barındıran cihaz yapısıyla dikkatleri üzerinde çekmişti.

    Kamera sektörünün öncülerinden Canon, Osmo Pocket'e benzer bir işleve sahip bir kameranın patentini aldı. Patentte gösterilen tasarım ürün ile Osmo Pocket arasındaki en belirgin fark, patentte yer alan tasarımsal ürünün değiştirilebilir lense sahip olması.

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    Vlog çekimler baz alınarak tasarlandı

    Canon, bu yeni tasarım kamerasını, gelişen internetle beraber büyüyen video akış platformları veya tamamen kendi kütüphanesi için vlog çekimleri yapan kullanıcıları esas aldı. Patentle beraber Canon'dan yapılan bir açıklamada: "Bir kullanıcı, hareketli bir şeyi çekerken farklı açılardan yararlanmak ister. Patent Dokümanı 1'deki görüntü alma aparatı, çekim yönünü değiştirmek için lens ünitesini ana gövdeye göre bir eksen etrafında döndürürken lens ünitesinin yönüne göre görüntüleme ünitesinin ekranını ters çevirmeyi mümkün kılar." ifadeleri yer aldı.

    Patente göre tek elle kullanılabilen Canon kamera, dikey ve yatay dönebilen bir kamera sistemine sahip. Osmo Pocket'tekine göre daha büyük boyutta bir ekran da tasarımda görülüyor. Ayrıca tasarımda, bir flaş yuvası ve deklanşör düğmesi gibi detaylar da yer alıyor.

    Canon, bu tasarımla alakalı 5 farklı patent aldı. Tasarımdaki ürün hiçbir zaman kullanıcıya sunulmayabilir ancak Canon'un aldığı çok sayıdaki patent ve yaptığı bir açıklama ile gelecek günlerde bu kameranın hayatımıza gireceğini düşünebiliriz.



    https://www.engadget.com/canon-handheld-camera-patent-193904892.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    10 saat önce
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    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

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    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

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    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    13 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    15 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    17 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    geç kaldı canon nikon böyle şeylerde gelecek koca lensli makinelerde değil taşınabilir basit araçlarda
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    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu şey değil mi ya; DJI Osmo Pocket
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