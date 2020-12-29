Canon, değiştirilebilir lens yapısına ve gimbal benzeri tasarıma sahip bir kamera patenti aldı

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Günümüzde sabit görüntüler elde etmek için piyasada birçok gimbal modeli var ve çoğunlukla kameradan ayrı satılıyorlar. Bir süre önce DJI'ın geliştirdiği Osmo Pocket adında hem gimbal hem de kameranın olduğu bir cihaz piyasaya sürülmüştü. Ürün, sabit görüntü isteyenler için ayrı ayrı hem gimbal hem de kamera almak yerine ikisini bir yerde barındıran cihaz yapısıyla dikkatleri üzerinde çekmişti.

Kamera sektörünün öncülerinden Canon, Osmo Pocket'e benzer bir işleve sahip bir kameranın patentini aldı. Patentte gösterilen tasarım ürün ile Osmo Pocket arasındaki en belirgin fark, patentte yer alan tasarımsal ürünün değiştirilebilir lense sahip olması.

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Vlog çekimler baz alınarak tasarlandı

Canon, bu yeni tasarım kamerasını, gelişen internetle beraber büyüyen video akış platformları veya tamamen kendi kütüphanesi için vlog çekimleri yapan kullanıcıları esas aldı. Patentle beraber Canon'dan yapılan bir açıklamada: "Bir kullanıcı, hareketli bir şeyi çekerken farklı açılardan yararlanmak ister. Patent Dokümanı 1'deki görüntü alma aparatı, çekim yönünü değiştirmek için lens ünitesini ana gövdeye göre bir eksen etrafında döndürürken lens ünitesinin yönüne göre görüntüleme ünitesinin ekranını ters çevirmeyi mümkün kılar." ifadeleri yer aldı.

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Patente göre tek elle kullanılabilen Canon kamera, dikey ve yatay dönebilen bir kamera sistemine sahip. Osmo Pocket'tekine göre daha büyük boyutta bir ekran da tasarımda görülüyor. Ayrıca tasarımda, bir flaş yuvası ve deklanşör düğmesi gibi detaylar da yer alıyor.

Canon, bu tasarımla alakalı 5 farklı patent aldı. Tasarımdaki ürün hiçbir zaman kullanıcıya sunulmayabilir ancak Canon'un aldığı çok sayıdaki patent ve yaptığı bir açıklama ile gelecek günlerde bu kameranın hayatımıza gireceğini düşünebiliriz.

https://www.engadget.com/canon-handheld-camera-patent-193904892.html

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