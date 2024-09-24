Intel, 18A süreciyle üretilen ilk işlemcilerini sergiledi: Şirketin kaderini belirleyecek

18A üretim süreci o kadar kritik ki, Intel'in CEO'su Pat Gelsinger bütün şirketin bunun üzerine bahse girdiğini söyleyecek kadar ileri gitti. Tabiki, Intel 18A düğümüyle birçok başka işlemci üretecek, ancak Clearwater Forest çiplerini zamanında seri üretebilmek, potansiyel müşterilerin Intel Foundry'ye güven duyması açısında büyük önem taşıyor. 18A ayrıca, Gelsinger'in dört yılda beş düğüm geliştirme planının son noktasını oluşturuyor.
2025'te piyasada olacak
Intel, geçen hafta Portland, Oregon'daki Enterprise Tech Tour etkinliğinde Clearwater Forest çipini ilk kez sergiledi, ancak işlemciler önümüzdeki sene piyasada olacak. Intel ayrıca etkinlikte en son Xeon 6 Granite Rapids veri merkezi çiplerini tanıttı. Intel, 2017'de EPYC'nin piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez AMD'nin rakip veri merkezi işlemcilerindeki çekirdek sayısına (128 performans çekirdeği) ulaştı.
Çip üretiminde sıkıntılar yaşayan ve büyük zarar açıklayan, bunun sonucunda maliyet azaltma tedbirleri almak zorunda kalan Intel, çip üretim teknolojisine yaptığı yatırımların karşılığını alarak tekrardan ayağa kalabilecek mi, bunu bize zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)