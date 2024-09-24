Intel, 18A süreciyle üretilen ilk işlemcilerini sergiledi: Şirketin kaderini belirleyecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Intel, geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte Clearwater Forest Xeon işlemcilerini ilk kez sergiledi. Bu işlemciler Intel'in için önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor çünkü şirketin büyük ümitler bağladığı 18A üretim süreciyle üretilecek ilk büyük hacimli işlemciler olacak. Dolayısıyla bu çiplerin başarısı Intel'in geleceğini belirleyecek dersek abartmış olmayız.

18A üretim süreci o kadar kritik ki, Intel'in CEO'su Pat Gelsinger bütün şirketin bunun üzerine bahse girdiğini söyleyecek kadar ileri gitti. Tabiki, Intel 18A düğümüyle birçok başka işlemci üretecek, ancak Clearwater Forest çiplerini zamanında seri üretebilmek, potansiyel müşterilerin Intel Foundry'ye güven duyması açısında büyük önem taşıyor. 18A ayrıca, Gelsinger'in dört yılda beş düğüm geliştirme planının son noktasını oluşturuyor.

Intel, dev anlaşma kapsamında Amazon için özel çip üretecek 1 hf. önce eklendi

2025'te piyasada olacak

Intel, geçen hafta Portland, Oregon'daki Enterprise Tech Tour etkinliğinde Clearwater Forest çipini ilk kez sergiledi, ancak işlemciler önümüzdeki sene piyasada olacak. Intel ayrıca etkinlikte en son Xeon 6 Granite Rapids veri merkezi çiplerini tanıttı. Intel, 2017'de EPYC'nin piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez AMD'nin rakip veri merkezi işlemcilerindeki çekirdek sayısına (128 performans çekirdeği) ulaştı.

Ancak, Xeon 6 Intel'in rekabetçi "Intel 3" düğümüyle birlikte gelirken, AMD'nin önümüzdeki ay piyasaya sürülecek EPYC Turin işlemcileri TSMC'nin 3nm süreciyle üretilecek. Dolayısyla üretim teknolojisi anlamında Intel, AMD'nin gerisinde kalacak.

Çip üretiminde sıkıntılar yaşayan ve büyük zarar açıklayan, bunun sonucunda maliyet azaltma tedbirleri almak zorunda kalan Intel, çip üretim teknolojisine yaptığı yatırımların karşılığını alarak tekrardan ayağa kalabilecek mi, bunu bize zaman gösterecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel, 18A üretim süreciyle üretilen ilk işlemcilerini sergiledi