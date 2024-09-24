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    Anlık Bildirim

    Intel, 18A süreciyle üretilen ilk işlemcilerini sergiledi: Şirketin kaderini belirleyecek

    Intel, geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte Clearwater Forest Xeon işlemcilerini ilk kez sergiledi. İşlemciler, şirketin 18A düğümüyle üretilen ilk çipleri olması sebebiyle büyük önem taşıyor.
    Intel, 18A üretim süreciyle üretilen ilk işlemcilerini sergiledi Tam Boyutta Gör
    Intel, geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte Clearwater Forest Xeon işlemcilerini ilk kez sergiledi. Bu işlemciler Intel'in için önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor çünkü şirketin büyük ümitler bağladığı 18A üretim süreciyle üretilecek ilk büyük hacimli işlemciler olacak. Dolayısıyla bu çiplerin başarısı Intel'in geleceğini belirleyecek dersek abartmış olmayız.

    18A üretim süreci o kadar kritik ki, Intel'in CEO'su Pat Gelsinger bütün şirketin bunun üzerine bahse girdiğini söyleyecek kadar ileri gitti. Tabiki, Intel 18A düğümüyle birçok başka işlemci üretecek, ancak Clearwater Forest çiplerini zamanında seri üretebilmek, potansiyel müşterilerin Intel Foundry'ye güven duyması açısında büyük önem taşıyor. 18A ayrıca, Gelsinger'in dört yılda beş düğüm geliştirme planının son noktasını oluşturuyor.

    2025'te piyasada olacak

    Intel, geçen hafta Portland, Oregon'daki Enterprise Tech Tour etkinliğinde Clearwater Forest çipini ilk kez sergiledi, ancak işlemciler önümüzdeki sene piyasada olacak. Intel ayrıca etkinlikte en son Xeon 6 Granite Rapids veri merkezi çiplerini tanıttı. Intel, 2017'de EPYC'nin piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez AMD'nin rakip veri merkezi işlemcilerindeki çekirdek sayısına (128 performans çekirdeği) ulaştı.

    Intel, 18A üretim süreciyle üretilen ilk işlemcilerini sergiledi
    Ancak, Xeon 6 Intel'in rekabetçi "Intel 3" düğümüyle birlikte gelirken, AMD'nin önümüzdeki ay piyasaya sürülecek EPYC Turin işlemcileri TSMC'nin 3nm süreciyle üretilecek. Dolayısyla üretim teknolojisi anlamında Intel, AMD'nin gerisinde kalacak.

    Çip üretiminde sıkıntılar yaşayan ve büyük zarar açıklayan, bunun sonucunda maliyet azaltma tedbirleri almak zorunda kalan Intel, çip üretim teknolojisine yaptığı yatırımların karşılığını alarak tekrardan ayağa kalabilecek mi, bunu bize zaman gösterecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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