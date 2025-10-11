Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör TSMC’nin dökümhane pazarında ulaştığı pazar payı, Tayvanlı devin sektörde neredeyse bir tekel haline geldiğini gösteriyor.

Pazar payı %71'e yükseldi

Şu anda TSMC, yarı iletken üretiminde en önde gelen tedarikçi konumunda. Apple, NVIDIA, AMD ve Qualcomm gibi tüm büyük teknoloji devleri, çip üretimini TSMC'ye yönlendiriyor. Özellikle yapay zeka çılgınlığı, TSMC’nin üretim hatlarının kullanım oranı ciddi şekilde arttı. Counterpoint araştırma şirketine göre TSMC'nin dökümhane pazar payı önceki çeyreğe kıyasla %3 artarak %71 seviyesine ulaştı.

Tam Boyutta Gör Bu veriler yalnızca dış müşterilere üretim yapan dökümhaneleri kapsıyor, kendi çip tasarımını ve üretimini yapan Intel gibi şirketler bu listeye dahil değil. TSMC’nin devasa pazar payı, 3nm ve 5nm düğümlerine olan yoğun talep ile CoWoS gibi gelişmiş paketleme teknolojilerinin yaygınlaşmasından kaynaklanıyor.

Intel'in 18A teknolojisi seri üretime hazır 1 gün önce eklendi

Rakiplere baktığımızda, Samsung %8, SMIC ve UMC ise %5 pazar payına sahip ve bu üreticilerin payı geçtiğimiz seneye göre azalmış durumda. TSMC’nin birkaç yıl içinde ulaştığı bu seviye gerçekten dikkat çekici. Şirketin başarısının ardında, yüksek üretim kapasitesi, gelişmiş üretim teknolojileri ve fiyat açısından rekabetçi düğümler sunabilmesi yatıyor. En önemlisi, TSMC müşterilerinin güvenini kazanmış durumda, bu yüzden birçok firma Intel gibi alternatiflere yönelmeye pek istekli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

TSMC'nin pazar payı %70'i aştı: Adeta tekel oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: