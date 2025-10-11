Giriş
    TSMC'nin pazar payı %70'i aştı: Adeta tekel oldu

    Tayvanlı çip üreticisi TSMC'nin çip üretimindeki hakimiyeti artarak devam ediyor. %71 pazar payına ulaşan şirket, sektörde neredeyse tekel konumuna ulaştı.      

    TSMC'nin pazar payı %70'i aştı: Adeta tekel oldu
    TSMC’nin dökümhane pazarında ulaştığı pazar payı, Tayvanlı devin sektörde neredeyse bir tekel haline geldiğini gösteriyor.

    Pazar payı %71'e yükseldi

    Şu anda TSMC, yarı iletken üretiminde en önde gelen tedarikçi konumunda. Apple, NVIDIA, AMD ve Qualcomm gibi tüm büyük teknoloji devleri, çip üretimini TSMC'ye yönlendiriyor. Özellikle yapay zeka çılgınlığı, TSMC’nin üretim hatlarının kullanım oranı ciddi şekilde arttı. Counterpoint araştırma şirketine göre TSMC'nin dökümhane pazar payı önceki çeyreğe kıyasla %3 artarak %71 seviyesine ulaştı. 

    TSMC'nin pazar payı %70'i aştı: Adeta tekel oldu
    Bu veriler yalnızca dış müşterilere üretim yapan dökümhaneleri kapsıyor, kendi çip tasarımını ve üretimini yapan Intel gibi şirketler bu listeye dahil değil. TSMC’nin devasa pazar payı, 3nm ve 5nm düğümlerine olan yoğun talep ile CoWoS gibi gelişmiş paketleme teknolojilerinin yaygınlaşmasından kaynaklanıyor.

    Rakiplere baktığımızda, Samsung %8, SMIC ve UMC ise %5 pazar payına sahip ve bu üreticilerin payı geçtiğimiz seneye göre azalmış durumda. TSMC’nin birkaç yıl içinde ulaştığı bu seviye gerçekten dikkat çekici. Şirketin başarısının ardında, yüksek üretim kapasitesi, gelişmiş üretim teknolojileri ve fiyat açısından rekabetçi düğümler sunabilmesi yatıyor. En önemlisi, TSMC müşterilerinin güvenini kazanmış durumda, bu yüzden birçok firma Intel gibi alternatiflere yönelmeye pek istekli değil.

