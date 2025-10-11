TSMC'nin pazar payı %70'i aştı: Adeta tekel oldu

Pazar payı %71'e yükseldi
Şu anda TSMC, yarı iletken üretiminde en önde gelen tedarikçi konumunda. Apple, NVIDIA, AMD ve Qualcomm gibi tüm büyük teknoloji devleri, çip üretimini TSMC'ye yönlendiriyor. Özellikle yapay zeka çılgınlığı, TSMC’nin üretim hatlarının kullanım oranı ciddi şekilde arttı. Counterpoint araştırma şirketine göre TSMC'nin dökümhane pazar payı önceki çeyreğe kıyasla %3 artarak %71 seviyesine ulaştı.
Rakiplere baktığımızda, Samsung %8, SMIC ve UMC ise %5 pazar payına sahip ve bu üreticilerin payı geçtiğimiz seneye göre azalmış durumda. TSMC’nin birkaç yıl içinde ulaştığı bu seviye gerçekten dikkat çekici. Şirketin başarısının ardında, yüksek üretim kapasitesi, gelişmiş üretim teknolojileri ve fiyat açısından rekabetçi düğümler sunabilmesi yatıyor. En önemlisi, TSMC müşterilerinin güvenini kazanmış durumda, bu yüzden birçok firma Intel gibi alternatiflere yönelmeye pek istekli değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: