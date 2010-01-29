Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon, EF bayonetli 50 milyonuncu objektifini üretti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,1b
1
7
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

D-SLR kamera ve objektif üretiminde yılların deneyimine sahip Canon firması, EF bayonetli 50 milyonuncu objektifi ürettiğini duyurdu.

EF bayonetli objektif üretimine mart 1987'de başlayan Canon, 1995 yılının ağustos ayında 10 milyon barajını, 2001 yılının şubat ayında 20 milyon barajını, 2006 yılının ocak ayında 30 milyon barajını ve 2008 yılının nisan ayında 40 milyon barajını aştıklarını; nisan ayından yaklaşık 1 yıl 8 ay sonra da 50 milyonu geçtiklerini açıkladı. Rakamlar üretim hacminin yıllar boyunca ne kadar arttığını gözler önüne seriyor. Canon'un en büyük rakiplerinden Nikon ise 1959 yılında başladığı F bayonetli objektif üretiminde 50 milyon barajını 2009 yılının ekim ayında geçmişti.

Canon'un ürettiği 50 milyonuncu objektifin hangi model olduğunu merak ediyorsanız hemen belirtelim: EF 100mm f/2.8L Macro IS USM


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
talh4wk 9 yıl
way be 50 milyon ne demek :O
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 9 yıl
prof ürün bize uymaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafiker 9 yıl
o elli milyondan bir tanesi bile yok bende :) güzel lens...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sgnr 9 yıl
50 milyon şerefine bedava verseydi birine çekilişle :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
photo_canon1 9 yıl

sgnr

50 milyon şerefine bedava verseydi birine çekilişle :D


üretti diyor hocam.. satmamış olabilirler yani.. belki müzelerine saklayacaklar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oxygen3 9 yıl
zengin ettik adamları

şu 100mm yide tipi için bile alası geliyor insanın.bu ne güzelliktir böyle...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Kocakaya 9 yıl
Hayalimdeki Lens
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Sapphire Vapor-X HD 5870 OC ile 1050Mhz!!! video inceleme 9 yıl iPad videosunu Türkçe alt yazı ile izleyin! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim