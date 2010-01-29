Canon, EF bayonetli 50 milyonuncu objektifini üretti

D-SLR kamera ve objektif üretiminde yılların deneyimine sahip Canon firması, EF bayonetli 50 milyonuncu objektifi ürettiğini duyurdu.

EF bayonetli objektif üretimine mart 1987'de başlayan Canon, 1995 yılının ağustos ayında 10 milyon barajını, 2001 yılının şubat ayında 20 milyon barajını, 2006 yılının ocak ayında 30 milyon barajını ve 2008 yılının nisan ayında 40 milyon barajını aştıklarını; nisan ayından yaklaşık 1 yıl 8 ay sonra da 50 milyonu geçtiklerini açıkladı. Rakamlar üretim hacminin yıllar boyunca ne kadar arttığını gözler önüne seriyor. Canon'un en büyük rakiplerinden Nikon ise 1959 yılında başladığı F bayonetli objektif üretiminde 50 milyon barajını 2009 yılının ekim ayında geçmişti.

Canon'un ürettiği 50 milyonuncu objektifin hangi model olduğunu merak ediyorsanız hemen belirtelim: EF 100mm f/2.8L Macro IS USM