Captain America 4'ten beklenen fragman geldi

Bildiğiniz gibi Steve Rogers'ın vedası sonrası Captain America kimliğini Anthony Mackie'nin hayat verdiği Sam Wilson karakteri devralmıştı. The Falcon & The Winter Soldier dizisinde bu geçişi benimseme sürecini izlediğimiz Sam Wilson, Brave New World'de ise artık yeni Captain America olarak karşımızda olacak. Gerçi fragmana bakılırsa Sam Wilson bu filmde de kimlik kriziyle boğuşmaya devam edecek.
Captain America 4, 14 Şubat 2025'te Vizyona Girecek
Yeni Captain America filmi, 14 Şubat 2025'te vizyona girecek. The Cloverfield Paradox ve Luce gibi filmlerle tanınan Julius Onah'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Anthony Mackie'ye Harrison Ford, Liv Tyler, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez ve Carl Lumbly gibi isimler eşlik ediyor.
Harrison Ford, Marvel Sinematik Evreni için önemli bir karakter olan Thunderbolt Ross'a hayat veriyor. Daha önce William Hurt tarafından canlandırılan bu karakterin, önümüzdeki dönemde MCU'da daha da büyük bir yer tutacağı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.