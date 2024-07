Captain America 4'ten beklenen fragman geldi

Tam Boyutta Gör Son dönemde yaşadığı sorunlar sebebiyle 2024'ü büyük ölçüde boş geçiren Marvel, 2025'te ise iddialı bir şekilde dönmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak MCU filmlerinin başında ise Captain America 4 geliyor. Captain America: Brave New World (Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya) adını taşıyan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Marvel, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.

Bildiğiniz gibi Steve Rogers'ın vedası sonrası Captain America kimliğini Anthony Mackie'nin hayat verdiği Sam Wilson karakteri devralmıştı. The Falcon & The Winter Soldier dizisinde bu geçişi benimseme sürecini izlediğimiz Sam Wilson, Brave New World'de ise artık yeni Captain America olarak karşımızda olacak. Gerçi fragmana bakılırsa Sam Wilson bu filmde de kimlik kriziyle boğuşmaya devam edecek.

Captain America 4, 14 Şubat 2025'te Vizyona Girecek

Yeni Captain America filmi, 14 Şubat 2025'te vizyona girecek. The Cloverfield Paradox ve Luce gibi filmlerle tanınan Julius Onah'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Anthony Mackie'ye Harrison Ford, Liv Tyler, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez ve Carl Lumbly gibi isimler eşlik ediyor.

Harrison Ford, Marvel Sinematik Evreni için önemli bir karakter olan Thunderbolt Ross'a hayat veriyor. Daha önce William Hurt tarafından canlandırılan bu karakterin, önümüzdeki dönemde MCU'da daha da büyük bir yer tutacağı tahmin ediliyor.

