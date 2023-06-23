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    CarPlay ve Android Auto’yu kablolardan kurtaran cihaz: Carlinkit

    Aracınız var ve içinde kablo takıp sökmekten bıktığınız bir Car Play ya da Android Auto özelliği varsa incelediğimiz Carlinkit ka cihaz sizi bu spesifik dertten kurtarabilir

    Pandemiden bu yana otomobil piyasasında müşterinin değil, üreticinin istediğini mecburen kabul eder hale geldiğimiz için araç içinde aradığımız özellikleri bulamayabilir hale geldik. Bu özelliklerden birisi de Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerinin kablosuz kullanılamaması. Aracınız var ve içinde kablo takıp sökmekten bıktığınız bir Car Play ya da Android Auto özelliği varsa Carlinkit isimli bu minik cihaz sizi bu özel dertten kurtarabilir. Kurtaracağı tek dert aslında o her arabaya binip indiğinizde tak-çıkart yaptığınız kablo sarmalının yol açtığı sorunlar ve kazandıracağı en önemli avantaj ise kablosuz özgürlük!

    Carlinkit CPC200-CP2A, Android ve CarPlay için kablosuz araç adaptörü ile araç içinde sizi sınırlayan kablolardan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Bir kez ayarlama yaparak sürekli kullanabileceğiniz bu adaptörün artılarını ve eksiklerini sizler için Donanım Haber'den Barış Cankı ile Cem Sünbül bu videoda aktardı. 

    Ürüne şu link üzerinden erişebilirsiniz⬇️
    https://amzn.to/3XmKtfP

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