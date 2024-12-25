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    Carry-On, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmlerinden biri olma yolunda ilerliyor

    İzleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Carry-On (Kabin Bagajı), Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen orijinal filmlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
    Carry-On, Netflix filmleri arasında ilk 10'a girebilir Tam Boyutta Gör
    2024 orijinal filmler açısından Netflix için oldukça sönük geçmiş olsa da yılın son ayında gelen Kabin Bagajı (Carry-On), platform için işleri biraz değiştirdi. Konusu ve türü itibarıyla Zor Ölüm (Die Hard) serisine benzetilen film, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Gördüğü yoğun ilgi sayesinde en iyimser beklentilerin bile üzerine çıkan Carry-On, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

    Carry-On, Netflix'in En Çok İzlenen 10 Filminden Biri Olabilir

    Netflix'te yayınlandıktan sonraki ilk beş günde toplam 42 milyon izlenmeye ulaşarak dikkat çekici bir çıkış yapan Carry-On, sonraki günlerde de etkileyici performansını sürdürdü. Bu 42 milyona ikinci haftasında 55 milyon izlenme daha ekleyen Carry-On, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen 10 filmi arasına girmeye artık çok yakın.

    10 günde 97 milyon izlenmeye ulaşan filmin, 10. sıradaki Glass Onion: A Knives Out Mystery'yi altına almak için geçmesi gereken sayı 136.3 milyon. Gidişata baktığımızda bu neredeyse kaçınılmaz görünüyor. Şimdi artık Carry-On'un ilk 10'da ne kadar yukarıya tırmanabileceği merak ediliyor.

    Filmin merkezinde, ABD'de büyük bir havalimanında güvenlik görevlisi olarak çalışan genç bir adam yer alıyor. Genç adamın, Noel arifesinde gerçekleşecek bir uçuşa tehlikeli bir paketi sokması için kendisine şantaj yapan esrarengiz yolcuyu zekâsı ile alt etmesi gerekiyor. Filmin oyuncu kadrosunda Taron Egerton, Jason Bateman, Sofia Carson, Danielle Deadwyler gibi isimler yer alıyor.

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