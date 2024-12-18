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    Carry-On, Netflix'in bu yıl en iyi çıkış yapan filmi oldu

    Bu hafta izleyici ile buluşan Netflix filmi Carry-On (Kabin Bagajı), ilk beş gününde geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak Netflix'in 2024'te en iyi açılış yapan filmi oldu.
    Carry-On, Netflix'te büyük ilgi gördü Tam Boyutta Gör
    Netflix orijinal yapımı olan Carry-On (Kabin Bagajı), 13 Aralık'ta izleyici ile buluştu. Daha önce Kimliksiz (Unknown) ve Evdeki Düşman (Orphan) gibi yapımlara imza atan Jaume Collet-Serra'nın yönettiği film, Netflix'te izleyici tarafından ilgiyle karşılandı. Öyle ki bu ilgi Carry-On'u Netflix'in 2024'te en iyi açılış yapan filmine dönüştürdü.

    Netflix'te yayınlandıktan sonraki ilk beş günde toplam 42 milyon izlenmeye ulaşan Carry-On, böylece bu yıl çıkan Netflix filmleri arasında açık ara en iyi açılışı yapmış oldu. Gerçi bu yıl Netflix filmleri açısından biraz zayıf geçiyor. Önceki yıllarda çok daha kayda değer filmlere imza atan Netflix, bu yılı ise Rebel Ridge ve Woman of the Hour gibi birkaç istisna dışında epey sönük geçirdi.

    Carry-On, Zor Ölüm'e Benzetiliyor

    Kingsman serisiyle tanınan Taron Egerton'ın başrolünü üstlendiği Carry-On, eleştirmenlerden geçer not almayı başardı. Filmin Rotten Tomatoes puanı bugün itibarıyla %84. Diğer yandan izleyiciler de genel olarak filmi beğenmiş gibi görünüyor. Film, gerek konusu gerekse noel döneminde geçmesiyle ilk Zor Ölüm (Die Hard) filmine benzetiliyor.

    Carry-On'da, ABD'de büyük bir havalimanında güvenlik görevlisi olarak çalışan genç bir adam, Noel arifesinde gerçekleşecek bir uçuşa tehlikeli bir paketi sokmak için kendisine şantaj yapan esrarengiz bir yolcuyu zekâsı ile alt etmeye çalışıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Taron Egerton'a Jason Bateman, Sofia Carson ve Danielle Deadwyler eşlik ediyor.

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    Kayrabey 3 saat önce

    Güzel olmuş...

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