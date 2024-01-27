Netflix büyük bütçeli filmlerinin sayısını azaltıyor

Son yedi yıldır Netflix'in film departmanının başında olan Scott Stuber, geçtiğimiz günlerde Netflix'ten ayrıldı. Kendi yapım şirketini kuran Stuber'ın vedası sonrası yeni bir döneme giren Netflix, bundan sonra büyüt bütçeli filmlerden uzaklaşacak gibi görünüyor. En azından Hollywood kulislerindeki konuşmalar bu yönde.Şirketin bundan sonra daha az sayıda büyük bütçeli filme imza atacağı, bunun yerine daha çok dizilere ve daha düşük maliyetli filmlere öncelik vereceği söyleniyor.
Netflix, Ürettiği Film Sayısını Azaltıyor
Öte yandan şirketin ürettiği orijinal film sayısındaki düşüş de devam edecek gibi duruyor. 2018'de 90 orijinal film yayınlayan Netflix, geçtiğimiz yıl 49 orijinal film yayınladı. Bu yıl için ise şu ana kadar 36 film açıklandı. Elbette yıl ilerledikçe bunlara birkaç yeni yapım daha eklenecektir. Ancak şirketin son birkaç yılda film üretimini kayda değer ölçüde azalttığı açıkça görülüyor.
Red Notice ve Extraction gibi filmler Netflix'te yayınlanmalarının ardından geniş kitlelerce izleniyor olsalar da gerek platforma yeni kullanıcı çekmek gerekse gerekse kullanıcıları platformda tutmak için diziler kadar etkili olmuyor. Günün sonunda Netflix'in en önemli silahı diziler olmaya devam ediyor. Üstelik orijinal diziler kadar Friends gibi, Suits gibi lisansı alınan eski diziler de izleyici çekiyor. Bu yüzden şirketin de bundan sonra daha çok bu alanlara yatırım yapması, film yatırımlarını biraz daha arka plana atması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.