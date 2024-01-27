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    Anlık Bildirim

    Netflix büyük bütçeli filmlerinin sayısını azaltıyor

    Film departmanının başındaki isim olan Scott Stuber ile yollarını ayıran Netflix, film tarafında strateji değişikliğine gidiyor. Şirketin büyük bütçeli filmlerinin sayısını azaltması bekleniyor.
    Netflix filmlerinin sayısı azalacak Tam Boyutta Gör
    Netflix'in orijinal filmleri konusundaki stratejisi yıllar içinde pek çok değişiklik yaşadı. Kendisini sinema dünyasına kabul ettirebilmek adına ilk başta daha prestijli projelere öncelik veren şirket, sonraki yıllarda ise geleneksel Hollywood stüdyolarıyla her alanda yarışmaya karar verdi ve kendi yüksek bütçeli filmlerini çekmeye başladı. Bu stüdyoların gişe canavarı olarak tasarlanan, blockbuster filmleriyle yarışmaları için 6 Underground, Red Notice, Extraction, Bright, The Gray Man gibi filmlere imza atıldı. Bu filmler izlenme rakamlarıyla Netflix'e başarı da getirdi aslında. Ancak görünen o ki yüksek izlenme rakamları, Netflix'in bu maliyetli yatırımını karşılamak için tek başına yeterli olmamış. Çünkü şirket, film tarafında bir kez daha strateji değişikliğine gidiyor.

    Son yedi yıldır Netflix'in film departmanının başında olan Scott Stuber, geçtiğimiz günlerde Netflix'ten ayrıldı. Kendi yapım şirketini kuran Stuber'ın vedası sonrası yeni bir döneme giren Netflix, bundan sonra büyüt bütçeli filmlerden uzaklaşacak gibi görünüyor. En azından Hollywood kulislerindeki konuşmalar bu yönde.Şirketin bundan sonra daha az sayıda büyük bütçeli filme imza atacağı, bunun yerine daha çok dizilere ve daha düşük maliyetli filmlere öncelik vereceği söyleniyor.

    Netflix, Ürettiği Film Sayısını Azaltıyor

    Öte yandan şirketin ürettiği orijinal film sayısındaki düşüş de devam edecek gibi duruyor. 2018'de 90 orijinal film yayınlayan Netflix, geçtiğimiz yıl 49 orijinal film yayınladı. Bu yıl için ise şu ana kadar 36 film açıklandı. Elbette yıl ilerledikçe bunlara birkaç yeni yapım daha eklenecektir. Ancak şirketin son birkaç yılda film üretimini kayda değer ölçüde azalttığı açıkça görülüyor.

    Red Notice ve Extraction gibi filmler Netflix'te yayınlanmalarının ardından geniş kitlelerce izleniyor olsalar da gerek platforma yeni kullanıcı çekmek gerekse gerekse kullanıcıları platformda tutmak için diziler kadar etkili olmuyor. Günün sonunda Netflix'in en önemli silahı diziler olmaya devam ediyor. Üstelik orijinal diziler kadar Friends gibi, Suits gibi lisansı alınan eski diziler de izleyici çekiyor. Bu yüzden şirketin de bundan sonra daha çok bu alanlara yatırım yapması, film yatırımlarını biraz daha arka plana atması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 4 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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