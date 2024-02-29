Netflix'in film departmanının başına geçecek yeni isim belli oldu

Dan Lin, 1 Nisan'dan itibaren film departmanının başına geçecek ve Netflix'in içerikten sorumlu yöneticisi Bela Bajaria'nın yönetimi altında şirkette son derece önemli bir rol üstlenecek.
Netflix'ten Önce Warner Bros. da Dan Lin'e Teklif Götürmüştü
Daha önce Sherlock Holmes, The LEGO Movie, IT gibi başarı yakalamış filmlerin yapımcılığını üstlenen Dan Lin, başarılı bir yapımcı olmasının yanı sıra bir film şirketi yöneticisi de olduğu için bu iş için en uygun isimlerden biri olarak görülüyor. Hatırlarsanız Warner Bros. Discovery de James Gunn ve Peter Safran ile anlaşmadan önce DC Films'in başına geçmesi için Dan Lin'e teklif götürmüştü. O dönemde Warner Bros.'un teklifini geri çeviren Lin, Netflix'ten gelen teklifi ise karşılıksız bırakmadı.
Dan Lin yönetimindeki film departmanınn önümüzdeki dönemde nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu. Ancak Stuber'ın ayrılığı sonrası gelen haberler, şirketin bundan sonra hem daha az filme imza atacağını, hem de büyük bütçeli filmlerinin sayısını azaltacağını gösteriyor. Bu da Dan Lin'in daha sınırlı kaynaklarla yetinmek zorunda kalabileceğini düşündürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.