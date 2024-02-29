Netflix'in film departmanının başına geçecek yeni isim belli oldu

Tam Boyutta Gör Yıllardır Netflix'in film departmanının başında bulunan Scott Stuber, bu yılın başında şirketten ayrıldı. Stuber'ın ayrılığı ile birlikte Netflix'te bir dönem kapanırken, bu görevi devralacak yeni isim için de arayış başladı. O günden beri kimin devralacağı merak konusu olan bu kritik görevin yeni sahibi belli oldu. Netflix, film departmanının başına geçmesi için başarılı yapımcı Dan Lin ile anlaştı.

Dan Lin, 1 Nisan'dan itibaren film departmanının başına geçecek ve Netflix'in içerikten sorumlu yöneticisi Bela Bajaria'nın yönetimi altında şirkette son derece önemli bir rol üstlenecek.

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Netflix'ten Önce Warner Bros. da Dan Lin'e Teklif Götürmüştü

Daha önce Sherlock Holmes, The LEGO Movie, IT gibi başarı yakalamış filmlerin yapımcılığını üstlenen Dan Lin, başarılı bir yapımcı olmasının yanı sıra bir film şirketi yöneticisi de olduğu için bu iş için en uygun isimlerden biri olarak görülüyor. Hatırlarsanız Warner Bros. Discovery de James Gunn ve Peter Safran ile anlaşmadan önce DC Films'in başına geçmesi için Dan Lin'e teklif götürmüştü. O dönemde Warner Bros.'un teklifini geri çeviren Lin, Netflix'ten gelen teklifi ise karşılıksız bırakmadı.

Dan Lin yönetimindeki film departmanınn önümüzdeki dönemde nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu. Ancak Stuber'ın ayrılığı sonrası gelen haberler, şirketin bundan sonra hem daha az filme imza atacağını, hem de büyük bütçeli filmlerinin sayısını azaltacağını gösteriyor. Bu da Dan Lin'in daha sınırlı kaynaklarla yetinmek zorunda kalabileceğini düşündürüyor.

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