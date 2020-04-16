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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Casper web sitesindeki konfigüratör özelliği sayesinde kolaylıkla sistem toplayabilirsiniz

    Casper.com.tr'deki dizüstü, masaüstü ve AIO bilgisayarlardaki özelleştirme seçenekleri sayesinde almayı düşündüğünüz sistemin parçalarını değiştirebilirsiniz.
    1 sa.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Casper web sitesindeki konfigüratör özelliği sayesinde kolaylıkla sistem toplayabilirsiniz
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    Bilgisayar toplama eylemi, meraklıları için eğlenceli ancak konuya hakim olmayanlar için ürkütücü bir süreç. Toplayacağınız sistemin performansını ve parçaların birbiriyle uyumunu öğrenmeye çalışırken günler süren araştırmalar yapmak gerekebiliyor.

    Bilgisayar toplamayı kolaylaştırmak için pek çok sitede müşterilere konfigüratör sunuluyor. Casper kullanıcılarına konfigüratör aracılığıyla bilgisayar toplama kolaylığı sağlayan firmalardan birisi.

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    Ayrıca Bkz. "Just Cause 4, Epic Games Store'da ücretsiz!"

    Casper.com.tr’de yer alan dizüstü, masaüstü ve AIO bilgisayar modelleri kullanıcının talebi doğrultusunda farklı donanımlar ile konfigüre edilebiliyor. Kullanıcılar sistemle uyumlu dilediği parçayı seçebiliyor.

    Casper, parça uyumsuzluğu riskini ortadan kaldırmak için sitedeki özelleştirme seçeneklerini Ar-Ge mühendislerinin yaptığı testler sonucunda eklediğini belirtiyor. Siparişler Casper’ın üretim tesisinde güvenlik önlemleri alınarak elektriksiz ortamda montajlanıyor ve çoklu uyumluluk testlerinden geçiyor.

    Bilgisayarı özelleştirmek için casper.com.tr adresine girip bir bilgisayar modeli seçmelisiniz. Seçtiğiniz modele uygun yükseltme seçeneklerini, modelin özelleştirme sayfasında görüntüleyebilirsiniz.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 13 dk.
    reklamın reklam olduğunun açık açık belirtilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yeterince kullanıcı baskı yaparsa doğru davranmak zorunda kalacaklardır. Mesela tepeye bu bir reklamdır şeklinde banner, aynı TVdeki gibi.
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    interwap (Volkan ) 43 dk.
    Dizüstünde vardı. Artık yok heralde.
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    fhrstw 52 dk.
    Casper alacak kadar zengin değilim.
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    Adolf Hitler 88 54 dk. yeni yorumcu

    Hani bu markanın düşmanları nerede göremedim onları? Millet ağlıyodu casper pc aldık yandı diye

    Not: Gerçekten dandik bilgisayar
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 sa.
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    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa.
    Ebet i7 9750h 1050 ekran kartlı pc toplayabilirsiniz😃
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