Casper web sitesindeki konfigüratör özelliği sayesinde kolaylıkla sistem toplayabilirsiniz

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Bilgisayar toplama eylemi, meraklıları için eğlenceli ancak konuya hakim olmayanlar için ürkütücü bir süreç. Toplayacağınız sistemin performansını ve parçaların birbiriyle uyumunu öğrenmeye çalışırken günler süren araştırmalar yapmak gerekebiliyor.

Bilgisayar toplamayı kolaylaştırmak için pek çok sitede müşterilere konfigüratör sunuluyor. Casper kullanıcılarına konfigüratör aracılığıyla bilgisayar toplama kolaylığı sağlayan firmalardan birisi.

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Casper.com.tr’de yer alan dizüstü, masaüstü ve AIO bilgisayar modelleri kullanıcının talebi doğrultusunda farklı donanımlar ile konfigüre edilebiliyor. Kullanıcılar sistemle uyumlu dilediği parçayı seçebiliyor.

Casper, parça uyumsuzluğu riskini ortadan kaldırmak için sitedeki özelleştirme seçeneklerini Ar-Ge mühendislerinin yaptığı testler sonucunda eklediğini belirtiyor. Siparişler Casper’ın üretim tesisinde güvenlik önlemleri alınarak elektriksiz ortamda montajlanıyor ve çoklu uyumluluk testlerinden geçiyor.

Bilgisayarı özelleştirmek için casper.com.tr adresine girip bir bilgisayar modeli seçmelisiniz. Seçtiğiniz modele uygun yükseltme seçeneklerini, modelin özelleştirme sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

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