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    Just Cause 4, Epic Games Store'da ücretsiz!

    Epic Games Store bu hafta 2 oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Just Cause 4 ve Wheels of Aurelia oyunlarını ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
    41 dk.
    399
    75
    14
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Just Cause 4, Epic Games Store'da ücretsiz!
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    Epic Games Store her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu haftaki ücretsiz oyunlar yenilendi.

    Just Cause 4 ve Wheels of Aurelia oyunlarını ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu oyunlar 23 Nisan saat 18.00’e kadar ücretsiz olarak dağıtılacak. Oyunları bir kez Epic Games Store kütüphanenize ekledikten sonra ömür boyu ücretsiz olarak erişebileceksiniz. Just Cause 4; Steam’de 177,03 TL, Microsoft Store’da 178,75 TL, PS Store’da 179 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Gameloft oyunlarını emülasyon ile oynayın"

    23 Nisan’dan itibaren For The King oyunu ücretsiz olarak dağıtılacak. Muhtemelen bir oyun daha verilecektir ancak o oyunun adı bilinmiyor.

    https://www.epicgames.com/store/tr/product/just-cause-4/standard-edition 

    https://www.epicgames.com/store/tr/product/wheels-of-aurelia/home

    Just Cause 4 sistem gereksinimleri

    Minimum gereksinimler

    • Win 7 SP1 64 bit
    • Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz veya üstü, 8 GB RAM
    • NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB VRAM veya üstü) | AMD R9 270 (2 GB VRAM veya üstü)              
    • 59 GB kullanılabilir alan

    Önerilen gereksinimler

    • Win 10 64 bit
    • Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz | AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz veya eş değeri, 16 GB RAM
    • NVIDIA GeForce GTX 1070 (6 GB VRAM veya üstü) | AMD Vega 56 (6 GB VRAM veya üstü)
    • 59 GB kullanılabilir alan


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Korgeneral1071 (Yusuf ) 38 dk. en beğenilen
    Vay arkadaş adamlara bak umarım böyle devam ederler . Konuyu açan arkadaşa teşekkürler
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    berbatine (Burak Asan) 8 dk.
    Böylesi güzel bir oyunu ücretsiz sundukları için şahsım adına teşekkür ediyorum.
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    kadirozgn (kadir özgün) 24 dk.
    Teşekkürler hocam aldım bende bi dal
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    derbeder.53 (Sefa Akyüz) 26 dk.
    50'ye yakın oyunum oldu Epic sayesinde. Oyunlarımı da Epic üzerinden alcam. İnşallah böyle devam eder, kullanıcısını düşünür.
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    woop 31 dk.
    laptopta gt 635m ekran kartı var oynatır mı bunu

    ram 6gb yetmiyormuş
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    NaciAydinlar 33 dk. yeni yorumcu
    Epig olmasa oyun oynayamıycaz 😂
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    deoks 35 dk.
    Nihayet düzgün bir oyun verdiler. Helal olsun.
    2 Yanıt Yanıtla
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    monacomen 36 dk.
    Dünyanın sonu geliyor galiba şimdiden oynayan oynasın mı diyorlar ki??
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    399 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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