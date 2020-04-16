Just Cause 4, Epic Games Store'da ücretsiz!

Tam Boyutta Gör

Epic Games Store her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu haftaki ücretsiz oyunlar yenilendi.

Just Cause 4 ve Wheels of Aurelia oyunlarını ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu oyunlar 23 Nisan saat 18.00’e kadar ücretsiz olarak dağıtılacak. Oyunları bir kez Epic Games Store kütüphanenize ekledikten sonra ömür boyu ücretsiz olarak erişebileceksiniz. Just Cause 4; Steam’de 177,03 TL, Microsoft Store’da 178,75 TL, PS Store’da 179 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

İlginizi Çekebilir

Valorant, Türkçe seslendirmeyle birlikte Kapalı Beta'ya başladı

Ayrıca Bkz. "Gameloft oyunlarını emülasyon ile oynayın"

23 Nisan’dan itibaren For The King oyunu ücretsiz olarak dağıtılacak. Muhtemelen bir oyun daha verilecektir ancak o oyunun adı bilinmiyor.

https://www.epicgames.com/store/tr/product/just-cause-4/standard-edition

https://www.epicgames.com/store/tr/product/wheels-of-aurelia/home

Just Cause 4 sistem gereksinimleri

Minimum gereksinimler

Win 7 SP1 64 bit

Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz veya üstü, 8 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB VRAM veya üstü) | AMD R9 270 (2 GB VRAM veya üstü)

59 GB kullanılabilir alan

Önerilen gereksinimler

Win 10 64 bit

Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz | AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz veya eş değeri, 16 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 1070 (6 GB VRAM veya üstü) | AMD Vega 56 (6 GB VRAM veya üstü)

59 GB kullanılabilir alan

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.