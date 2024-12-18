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    Honda, yeni nesil hibrit güç aktarma organlarını ve dahasını tanıttı

    Honda, yeni nesil hibrit güç aktarma organlarını tanıttı. Firma, yeni geliştirilen 1.5 litre ve 2.0 litre motorlara sahip daha ucuz ve daha verimli e:HEV hibrit ürün yelpazesi planlıyor.
    Honda, yeni hibrit güç aktarma organlarını ve dahasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Honda, otomotiv dünyasında önemli bir dönüşüme öncülük edecek yeni nesil hibrit sistemlerini ve orta boy platformunu duyurdu. Bu sistem tamamen yeni 1.5 ve 2.0 litrelik direkt enjeksiyonlu Atkinson çevrimli motorları yeni bir ön tahrik ünitesi ve entegre bir soğutma sistemi ile birleştiriyor.

    Yeni hibrit sistem verimliliğiyle ön plana çıkıyor

    Honda’nın geliştirdiği yeni nesil orta boy platformla birleştirildiğinde, bu hibrit sistemlerin yakıt verimliliğinde yüzde 10’dan fazla bir artış sağladığı belirtiliyor. Şirket, yeni 1.5 litrelik motorun, e:HEV sistemi için mevcut 1.5 litrelik motora kıyasla motor devrinin motor torku ile dengeli bir şekilde yüksek verimli hale geldiği aralığı yüzde 40'tan fazla genişleterek yakıt ekonomisinde önemli bir iyileşme sağlayacağını belirtti. Honda temel olarak daha düşük maliyet ve yüksek verimlilik hedefliyor diyebiliriz.

    Honda, yeni hibrit güç aktarma organlarını ve dahasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yeni sistemin öne çıkan bir diğer özelliği ise daha küçük ve daha verimli sürüş üniteleri. Bu üniteler, küçük ve orta boy araç sistemleri arasında daha fazla ortak bileşen kullanılarak maliyetlerin önemli ölçüde azaltılmasını mümkün kılacak.

    Gelişmiş sürüş modları ve "S+ Shift" sistemi

    Honda, hibrit sistemlerin sürüş modlarını da elden geçirdi. Yeni sistem, sürüş performansını ve yakıt ekonomisini artıracak şekilde yeniden tasarlandı. Özellikle S+ Shift adlı yeni bir sistem dikkat çekiyor. Bu teknoloji, hızlanma ve yavaşlama sırasında motor devrini hassas bir şekilde kontrol ederek daha keskin vites geçişleri sağlıyor. Ayrıca, sürücü ve araç arasındaki uyumu artırmak amacıyla motor ses kalitesini ses sistemi üzerinden güçlendiriyor. Bu yenilik, sürüş keyfini artırmayı hedefliyor.

    Honda, yeni hibrit güç aktarma organlarını ve dahasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    S+ Shift sistemi gelecek yıl piyasaya çıkacak olan yeni Honda Prelude modeliyle tanıtılacak. Sistem, iyileştirilmiş doğrusal vites kontrol mantığı sayesinde daha yüksek tepki hızı ve gerçekçi vites geçişleri sunacak. S+ Shift sistemi gelecekteki tüm hibrit-elektrikli araç modellerinde kullanılacak.

    Yeni nesil hibritlerde, elektrikli araçlarla ortak kullanılabilecek yeni bir elektrikli dört çeker sürüş ünitesi de yer alacak. Bu sistem, maliyetleri ve karmaşıklığı azaltırken zorlu yol koşullarında performansı artıracak.

    Honda’nın yeni orta boy platformu ise ağırlık azaltma hedefleriyle öne çıkıyor. Gelişmiş gövde rijitliği yönetimi sayesinde ağırlık yüzde 10’a kadar azaltılabilirken, aracın tüm yapısal tasarımı sadeleştirilmiş. Bu da yaklaşık 90 kilogramlık bir ağırlık tasarrufu anlamına geliyor. Honda, bu platformla sınıfındaki en hafif araç yapısını geliştirme hedefinde.

    Maliyetleri yüzde 50 azaltma hedefi

    Honda’nın bir diğer önemli hedefi ise hibrit-elektrikli araçlarının maliyetlerini yarı yarıya azaltmak. Şirket, 2027 yılında piyasaya süreceği yeni modellerin, 2018’de tanıtılan benzer modellere kıyasla yüzde 50 daha düşük maliyetli olacağını belirtiyor.

    Bu maliyet düşüşü, Honda’nın 2030 yılına kadar yılda 1.3 milyon hibrit araç satma hedefini destekleyecek. Ancak şirket, 2040 yılına kadar tamamen sıfır emisyonlu araçlara geçmeyi planladığını da vurguluyor. Hibrit araçlar, bu geçiş döneminde bir köprü görevi görecek.

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    Kayrabey 3 saat önce

    Güzel olmuş...

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