Çinli CATL, BMW'nin yeni nesil elektrikli araçları için silindirik pil üretecek

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Automotive News Europe'un haberine göre, Çinli batarya üreticisi CATL, Alman otomotiv BMW'nin yeni nesil elektrikli araçları için silindirik pil üretmeye başlayacak. Anlaşmanın detayları henüz belli değil ancak başlangıç olarak 2025 yılı not düşülmüş.

Elektrikli otomobillerin satış fiyatlarını içten yanmalı motorlu araçlarla yakın seviyeye getirmek oldukça önemli. BMW de bu konuda yeni bir adım atarak prizmatik piller yerine silindirik olanları kullanacak. Konuya yakın kaynaklar, bu değişimin üretim maliyetine (prizmatik pillere göre) yüzde 30 düşüş olarak yansıyacağını belirtmiş. Öte yandan, 'silindirik' adı geçse de tam format henüz belli değil. Örneğin Tesla, yeni araçlarında 4680 tipi silindirik hücreler kullanıyor.

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BMW, elektrikli araç pazarında Tesla gibi güçlü rakiplerle rekabet edebilmek için 2025 yılında Neue Classe isimli elektrikli araç platformunu devreye alacak. Bu habere göre, tedarik anlaşmasının tarihiyle yeni platformun piyasaya sürülme tarihi birbirine uyuyor. Bu noktada BMW'nin yeni platform üzerine yükselecek araçlarında CATL'den tedarik edeceği silindirik pilleri kullanacağını düşünmek yanlış olmaz.

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Şirketin yeni Neue Classe platformu modüler bir yapıya sahip olsa da ana odağı orta seviye modeller olacak. 2025 yılında bu platformu ilk kez göreceğimiz aracın da 3-Serisi ile aynı sınıfta olan bir elektrikli otomobil olacağı belirtiliyor. Gelen bilgiye göre yeni platformun üretimi Macaristan'da yapılacak.

Piller genel olarak batarya paketi üretme maliyetinin yüzde 80'ini oluşturuyor. Gelişen teknoloji ve verimlilik noktasında atılan adımlar maliyetlerde yıldan yıla belli bir düşüş sağlasa da son dönemde lityum ve nikel gibi malzemelerin fiyatlarındaki rekor artış bu düşüşleri engelledi. Bu da otomobil üreticilerinin yakın zamanda elektrikli araçları içten yanmalı motorlu araçlara yakın bir fiyattan satma hedeflerine ket vurdu diyebiliriz.

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CATL, BMW'nin yeni elektrikli araçlarına silindirik pil üretecek