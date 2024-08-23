CATL'in yenilikçi kaykay şasi sistemini kullanacak ilk model belli oldu

Çinli batarya devi CATL'in 2023 yılında tanıttığı CIIC (CATL Integrated Intelligent Chassis) isimli "skateboard chasis" yani kaykay şasi sistemini kullanacak ilk model olan Neta S Wagon yakında seri üretime giriyor.
Yeni Neta S Wagon, sadece Çinli üreticinin CIIC altyapısını değil herhangi bir kaykay şasi kullanan ilk seri üretim otomobil olacak. CATL'in CIIC sistemi, batarya ve elektrikli güç aktarma sistemi, süspansiyon, frenler ve diğer bileşenlerin önceden entegre edildiği bir elektrikli araç şasisi olarak tanımlanabilir. Düz bir zemine sahip olduğu için de kaykay şasi olarak adlandırılıyor.
CATL, geçen yıl CIIC kaykay platformunun Çin'de testlerini tamamladığını ve CLTC döngüsüne göre 100 km'de 10,5 kWsa enerji tüketimi ile 1000 kilometre menzil elde ettiğini duyurmuştu. 800V elektrik mimarisine sahip olan bu şasi, 5 dakikada 300 kilometre menzil elde edebilecek kadar şarj gücüne sahip. Bu testlerin bir B segment sedan ile gerçekleştirildiğini de belirtelim.
Haberimize konu olan Hozon Auto'nun Neta markası, bu şasinin ilk müşterisi. Öte yandan CATL'in BAIC ve Vietnam'ın elektrikli araç markası VinFast ile anlaşma imzaladığı da biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.