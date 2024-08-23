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    Anlık Bildirim

    CATL'in yenilikçi kaykay şasi sistemini kullanacak ilk model belli oldu

    CATL, batarya, güç aktarma bileşenleri, süspansiyon ve frenleri önceden entegre ettiği kaykay şasiyle geliştirme ve üretim süreçlerini hızlandırmayı, modülerlik ve esnekliği artırmayı hedefliyor.

    Çinli batarya devi CATL'in 2023 yılında tanıttığı CIIC (CATL Integrated Intelligent Chassis) isimli "skateboard chasis" yani kaykay şasi sistemini kullanacak ilk model olan Neta S Wagon yakında seri üretime giriyor.

    Yeni Neta S Wagon, sadece Çinli üreticinin CIIC altyapısını değil herhangi bir kaykay şasi kullanan ilk seri üretim otomobil olacak. CATL'in CIIC sistemi, batarya ve elektrikli güç aktarma sistemi, süspansiyon, frenler ve diğer bileşenlerin önceden entegre edildiği bir elektrikli araç şasisi olarak tanımlanabilir. Düz bir zemine sahip olduğu için de kaykay şasi olarak adlandırılıyor.

    CATL'in yenilikçi kaykay şasisini kullanacak ilk model belli oldu Tam Boyutta Gör
    Üst ve alt gövde parçalarının ayrılabilmesi ve bağımsız olarak geliştirilebilmesi, kaykay şasinin en büyük avantajı olarak karşımıza çıkıyor. Bu da parçaların paralel olarak geliştirilebilmesini sağlayak prototip ve üretim aşamalarını hızlandırıyor. Modülerlik ve esneklik, gelişmiş iç mekan tasarımı, daha iyi ağırlık dağılımı, kolay bakım ve onarım, daha hızlı teknoloji entegrasyonu da avantajlar listesine eklenebilir.

    CATL, geçen yıl CIIC kaykay platformunun Çin'de testlerini tamamladığını ve CLTC döngüsüne göre 100 km'de 10,5 kWsa enerji tüketimi ile 1000 kilometre menzil elde ettiğini duyurmuştu. 800V elektrik mimarisine sahip olan bu şasi, 5 dakikada 300 kilometre menzil elde edebilecek kadar şarj gücüne sahip. Bu testlerin bir B segment sedan ile gerçekleştirildiğini de belirtelim.

    Haberimize konu olan Hozon Auto'nun Neta markası, bu şasinin ilk müşterisi. Öte yandan CATL'in BAIC ve Vietnam'ın elektrikli araç markası VinFast ile anlaşma imzaladığı da biliniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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