CATL'in yenilikçi kaykay şasi sistemini kullanacak ilk model belli oldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Çinli batarya devi CATL'in 2023 yılında tanıttığı CIIC (CATL Integrated Intelligent Chassis) isimli "skateboard chasis" yani kaykay şasi sistemini kullanacak ilk model olan Neta S Wagon yakında seri üretime giriyor.

Yeni Neta S Wagon, sadece Çinli üreticinin CIIC altyapısını değil herhangi bir kaykay şasi kullanan ilk seri üretim otomobil olacak. CATL'in CIIC sistemi, batarya ve elektrikli güç aktarma sistemi, süspansiyon, frenler ve diğer bileşenlerin önceden entegre edildiği bir elektrikli araç şasisi olarak tanımlanabilir. Düz bir zemine sahip olduğu için de kaykay şasi olarak adlandırılıyor.

Tam Boyutta Gör Üst ve alt gövde parçalarının ayrılabilmesi ve bağımsız olarak geliştirilebilmesi, kaykay şasinin en büyük avantajı olarak karşımıza çıkıyor. Bu da parçaların paralel olarak geliştirilebilmesini sağlayak prototip ve üretim aşamalarını hızlandırıyor. Modülerlik ve esneklik, gelişmiş iç mekan tasarımı, daha iyi ağırlık dağılımı, kolay bakım ve onarım, daha hızlı teknoloji entegrasyonu da avantajlar listesine eklenebilir.

Mercedes araçlarda buluttan oyun oynama dönemi başlıyor 14 sa. önce eklendi

CATL, geçen yıl CIIC kaykay platformunun Çin'de testlerini tamamladığını ve CLTC döngüsüne göre 100 km'de 10,5 kWsa enerji tüketimi ile 1000 kilometre menzil elde ettiğini duyurmuştu. 800V elektrik mimarisine sahip olan bu şasi, 5 dakikada 300 kilometre menzil elde edebilecek kadar şarj gücüne sahip. Bu testlerin bir B segment sedan ile gerçekleştirildiğini de belirtelim.

Haberimize konu olan Hozon Auto'nun Neta markası, bu şasinin ilk müşterisi. Öte yandan CATL'in BAIC ve Vietnam'ın elektrikli araç markası VinFast ile anlaşma imzaladığı da biliniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

CATL'in yenilikçi kaykay şasisini kullanacak ilk model belli oldu