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    CATL'nin batarya değiştirme teknolojisini içeren 10 yeni model duyuruldu

    Çinli batarya devi CATL, 2025 Şangay Otomobil Fuarı'nda batarya değişim teknolojisi "Choco-SEB" ile uyumlu, 5 üreticiye ait 10 yeni elektrikli araç modelini tanıttı.

    CATL'nin pil değiştirme teknolojisini içeren 10 model duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Çinli batarya devi CATL, 2025 Şangay Otomobil Fuarı'nda batarya değişim teknolojisi "Choco-SEB" ile uyumlu 10 yeni elektrikli araç modelini tanıttı.

    Beş üretici ile anlaşma imzalandı

    Etkinlikte CATL yöneticileri, şirketin batarya değiştirme teknolojisine sahip modelleri ortaya çıkarmak üzere FAW Group, Changan Auto, BAIC Group, Chery Auto ve GAC Group'un üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi. Aynı anda, CATL ve GAC Group kapsamlı bir stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

    CATL'nin Choco-SEB sistemini destekleyen yeni duyurulan 10 model çeşitli segmentleri kapsıyor:

    • FAW Hongqi: İlk Choco-SEB uyumlu B+ segment sedanı olan EH7'yi tanıttı.
    • Changan Auto: Uygun fiyatlı Qiyuan A05 sedan, orta sınıf Qiyuan A07 sedan ve Deepal SL03 spor sedanı tanıttı.
    • BAIC Group: Arcfox markası altında yüksek kaliteli, geniş gövdeli elektrikli bir aile sedanını tanıttı.
    • Chery Auto: Kompakt SUV iCAR V23'ü sergiledi.
    • GAC Group (Aion): Aion UT, Aion RT, Aion V ve yakında çıkacak bir A segmenti SUV'nin hepsinin Choco-SEB uyumlu versiyonlara sahip olacağını duyurdu.

    CATL'nin pil değiştirme teknolojisini içeren 10 model duyuruldu Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz Aralık ayında CATL, "20#" ve "25#" isminde iki standardize edilmiş batarya bloklarını duyurmuştu. Her iki blok, LFP (Lityum Demir Fosfat) veya Üçlü (muhtemelen NMC/NCA) pil kimyaları kullanılarak farklı kapasitelerde sunulacak.

    • 20# Blok (A0 segmenti elektrikli araçlar için):
    • LFP: 42 kWh, 400 km menzil
    • NMC: 52 kWh, 500 km menzil
    • 25# Blok (A/B segmenti elektrikli araçlar için):
    • LFP: 56 kWh, 500 km menzil
    • NMC: 70 kWh, 600 km menzil

    CATL'nin pil değiştirme teknolojisini içeren 10 model duyuruldu Tam Boyutta Gör

    Bu yaklaşım, kullanıcıların batarya kapasitesini ihtiyaçlarına göre seçmelerine ve tüm batarya paketini satın almak yerine kullanıma dayalı bir abonelik modeline geçmelerine olanak tanıyor. CATL, LFP versiyonları için aylık abonelik fiyatlarını açıkladı:

    • 25# LFP: 82 dolar (sınırsız kilometre) / 69 dolar (3000 km'den az)
    • 20# LFP: 64 dolar (sınırsız kilometre) / 51 dolar (3000 km'den az)

    CATL, Choco-SEB ağının halihazırda 16 şehirde faaliyette olduğunu ve 2025 yılı sonuna kadar 30 şehirde 1000 istasyona ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

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    simyacı35 5 saat önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 1 gün önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 1 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 1 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 2 gün önce

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