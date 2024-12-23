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    CATL'nin batarya değişim istasyonu 100 saniyede bataryayı değiştirecek

    Çinli batarya devi CATL, geçtiğimiz hafta duyurduğu Choco-SEB isimli batarya değiştirme teknolojisi hakkında yeni bilgiler yayınladı. Değişim işlemi sadece 100 saniyede gerçekleşecek.
    CATL'nin batarya değişim istasyonu 100 saniyede değişim yapacak Tam Boyutta Gör
    Çinli batarya devi Contemporary Amperex Technology (CATL), geçtiğimiz hafta duyurduğu Choco-SEB isimli batarya değiştirme teknolojisi hakkında yeni bilgiler yayınladı.

    Hedef: batarya değişimini standartlaştırma

    Çin genelinde batarya değiştirme teknolojisini standartlaştırmayı hedefleyen CATL, 30.000 değişim istasyonu kurmayı planlıyor. Altı marka halihazırda CATL'nin değişim ağına katılmış durumda. Choco-SEB değiştirilebilir bataryalara sahip 10 modelin üretileceği doğrulandı.

    CATL'nin batarya değişim istasyonu 100 saniyede değişim yapacak Tam Boyutta Gör
    CATL'nin batarya değişim istasyonlarında 14 - 30 adet büyük batarya bölmesi yer alacak. Batarya değişiminin sadece 100 saniye süreceği günlük 822 değiştirme kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. CATL'ye göre, Choco-SEB batarya değiştirme aboneliğini kullanmanın maliyeti 0,1 yuan/km (0,014 dolar) olacak.

    CATL, değiştirme başarı oranının %99,99 olacağını belirtiyor.  CATL ayrıca, bataryalarda depolanan enerjinin gerektiğinde elektrik şebekesine geri gönderilmesini sağlayan B2G (pilden şebekeye) sistemini uygulayacak.

    Şirket, 2025 yılında 1.000 değişim istasyonu inşa edecek ve orta vadede (tam bir tarih verilmedi) 10.000 ve son aşamada 30.000 hedefine ulaşacak.

    CATL'nin batarya değişim istasyonu 100 saniyede değişim yapacak Tam Boyutta Gör
    CATL'nin batarya paketleri 20# ve 25# isimli iki koda sahip. Her iki tip de LFP veya NMC batarya seçenekleriyleo 600 km'ye kadar menzil sunuyor.

    20# Choco-SEB batarya (A segment)

    • Travel Plan (52 kWh NMC): kilometre sınırı yok, aylık 469 yuan (2250 TL)
    • Family Plan (42 kWh LFP): aylık 3 bin km limit, aylık 369 yuan (1770 TL)

    25# Choco-SEB batarya (A ve B segment)

    • Travel Plan (70 kWh NMC): kilometre sınırı yok, aylık 599 yuan (2880 TL)
    • Family Plan (56 kWh LFP): aylık 3 bin km limit, aylık 499 yuan (2400 TL)

    CATL'in batarya değişim istasyon ağına kayıt olan üreticiler GAC, BAIC, Wuling ve FAW olarak açıklandı. Choco-SEB değiştirilebilir batarya ile gelecek olan araçların lansman tarihi ise şöyle:

    • Changan Oshan 520 (2025'in 1. çeyreği)
    • GAC Aion S (2025'in 2. çeyreği)
    • Hongqi E-QM5 (2025'in 2. çeyreği
    • SAIC Roewe D7 (2025'in 4. çeyreği)
    • BAIC C66 (2026'nın 1. çeyreği)
    • Wuling Bingo (açıklanmadı)
    • Wuling Starlight (açıklanmadı)
    • SAIC Rising F7 (açıklanmadı)
    • SAIC Maxus Mifa 9 (açıklanmadı)
    • SAIC Maxus Dana (açıklanmadı)

    Çin'de batarya değişim işinde lider olan Nio, CATL'nin sunumunda bahsedilmedi. Nio, geçtiğimiz gün yeni elektrikli araç markası Firefly'ı tanıttı ve şirketin CEO'su William Li, ayrıntı vermeden Firefly ile CATL'nin pil değişim işinde ortaklık yapabileceğini söyledi.

    Nio'nun üçüncü nesil batarya değişim istasyonu (PSS 3.0) 21 batarya bölmesine sahip ve günlük 408'e kadar değişim işlemi gerçekleştirebiliyor. Bir bataryanın değişimi ise 3 dakikada gerçekleştiriliyor.

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    Sinoeis 6 saat önce

    NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???

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    ermes_unuy 2 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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