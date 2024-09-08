Batarya devi CATL, üç yıl içinde 3.000 batarya değişim istasyonu kuracak

EVOGO markasıyla hizmet veriyor
Dünyanın en büyük batarya üreticisi olan CATL, 2022'nin başında batarya değiştirme markası EVOGO'yu tanıtarak bu alana adım attı. Hali hazırda Çin'de 12 istasyonu bulunan şirket, batarya değişim istasyonu ağını 2025'e kadar 30 şehirde 500'ün üstüne çıkaracak, 2026'da ise 70'ten fazla şehire yayılarak 1.500 rakamına ulaşmayı planlıyor. Bu rakam, 2027'de 3.000'e, 2030'da ise 10.000'e çıkacak. İddialı hedeflere sahip olan CATL, NIO'yu geçerek bu alanda dünyanın en büyük servis ağını kurmayı hedefliyor.
Batarya değişim sektörünün en büyük oyuncusu olan NIO, şuanda 2.500 istasyonla faaliyet gösteriyor. Değişim istasyonlarıyla birbirlerine rakip olacak olan CATL ve NIO'nun batarya tedariği ve Ar-ge konusunda ortaklığı bulunuyor.Kaynakça https://cnevpost.com/2024/09/02/catl-aims-10000-swap-stations/ https://x.com/DoluBatarya/status/1831243003534483506 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.