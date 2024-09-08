Batarya devi CATL, üç yıl içinde 3.000 batarya değişim istasyonu kuracak

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Tam Boyutta Gör Çinli batarya devi CATL, 2030'a kadar 10.000 batarya değişim istasyonu kurmayı planladığını açıkladı. Şirket ilk etapta, üç yıl içinde 3.000 değişim istasyonu kuracak.

EVOGO markasıyla hizmet veriyor

Dünyanın en büyük batarya üreticisi olan CATL, 2022'nin başında batarya değiştirme markası EVOGO'yu tanıtarak bu alana adım attı. Hali hazırda Çin'de 12 istasyonu bulunan şirket, batarya değişim istasyonu ağını 2025'e kadar 30 şehirde 500'ün üstüne çıkaracak, 2026'da ise 70'ten fazla şehire yayılarak 1.500 rakamına ulaşmayı planlıyor. Bu rakam, 2027'de 3.000'e, 2030'da ise 10.000'e çıkacak. İddialı hedeflere sahip olan CATL, NIO'yu geçerek bu alanda dünyanın en büyük servis ağını kurmayı hedefliyor.

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Batarya değişim sektörünün en büyük oyuncusu olan NIO, şuanda 2.500 istasyonla faaliyet gösteriyor. Değişim istasyonlarıyla birbirlerine rakip olacak olan CATL ve NIO'nun batarya tedariği ve Ar-ge konusunda ortaklığı bulunuyor.

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CATL, üç yıl içinde 3.000 batarya değişim istasyonu kuracak