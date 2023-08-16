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    Çinli CATL, yeni bataryasıyla 10 dk şarjla 400 km menzil vadediyor

    Batarya devinin 2024'ün ilk çeyreğinde satışa sunmayı planladığı ve tüm elektrikli araç tiplerine uygun olduğunu belirttiği yeni lityum demir fosfat batarya, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekiyor.
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    CATL, yeni bataryasıyla 10 dk şarjla 400 km menzil vadediyor Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyası için daha temiz bir gelecek olarak görülen bataryalı elektrikli araçlarla (BEV) ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çinli batarya devi CATL, ultra hızlı şarj özelliğine sahip yeni lityum demir fosfat (LFP) bataryasını duyurdu.

    CATL'in yeni bataryasıyla ilgili iddiası oldukça büyük. Çinli üretici, sadece 10 dakika şarjla 400 kilometre gibi yüksek bir sürüş menzili vadediyor. Tesla'nın da önemli tedarikçilerinden biri olan CATL, Shenxing adını verdiği bu yeni batarya teknolojisinin seri üretimine 2023 yılının sonunda başlamayı ve 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren satışa sunmayı planlıyor.

    CATL'in her araç tipine uygun olduğunu belirttiği yeni Shenxing bataryası; yeni grafit anot, yeni elektrolit formülasyonu, daha ince ve güvenli bir ayırıcı ve daha iyi iyon taşıma gibi özelliklere sahip. Isı üretimi azaltılan batarya, yeni gelişmiş batarya yönetim sistemiyle (BMS) donatılmış.

    CATL, yeni bataryasıyla 10 dk şarjla 400 km menzil vadediyor Tam Boyutta Gör
    Tam adı "Shenxing Superfast Charging Battery" adı olan yeni batarya, elektrikli araçların 700 kilometreye kadar sürüş menzili sunmasına imkan sağlıyor. Ultra hızlı şarj özelliği sayesinde 10 dakika şarjla 400 km'ye kadar menzil sunduğu belirtilen bataryanın aynı zamanda 4C şarj desteğine sahip ilk lityum demir fosfat batarya olduğu da gelen bilgiler arasında.

    Bir diğer önemli nokta da bataryanın soğuk hava koşullarında da şarj olabilmesi. Lityum demir fosfat kimyasına sahip bataryalar, soğuk hava koşullarını sevmemesiyle bilinir. Ancak CATL, Shanxing ile bu sorunu büyük oranda çözdüklerini ve bataryanın -10 derecede bile 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşabildiğini belirtiyor.

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    Rhodope Thrax 1 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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