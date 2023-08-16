Çinli CATL, yeni bataryasıyla 10 dk şarjla 400 km menzil vadediyor

CATL'in yeni bataryasıyla ilgili iddiası oldukça büyük. Çinli üretici, sadece 10 dakika şarjla 400 kilometre gibi yüksek bir sürüş menzili vadediyor. Tesla'nın da önemli tedarikçilerinden biri olan CATL, Shenxing adını verdiği bu yeni batarya teknolojisinin seri üretimine 2023 yılının sonunda başlamayı ve 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren satışa sunmayı planlıyor.
CATL'in her araç tipine uygun olduğunu belirttiği yeni Shenxing bataryası; yeni grafit anot, yeni elektrolit formülasyonu, daha ince ve güvenli bir ayırıcı ve daha iyi iyon taşıma gibi özelliklere sahip. Isı üretimi azaltılan batarya, yeni gelişmiş batarya yönetim sistemiyle (BMS) donatılmış.
Bir diğer önemli nokta da bataryanın soğuk hava koşullarında da şarj olabilmesi. Lityum demir fosfat kimyasına sahip bataryalar, soğuk hava koşullarını sevmemesiyle bilinir. Ancak CATL, Shanxing ile bu sorunu büyük oranda çözdüklerini ve bataryanın -10 derecede bile 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşabildiğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.