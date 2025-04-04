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    Caviar’dan Notre Dame temalı iPhone 16 Pro Max: Sadece 16 adet üretildi

    Caviar, bu kez Notre Dame Katedrali’nden ilham alan özel bir iPhone modeliyle karşımızda. Sadece 16 adet üretilen bu iPhone 16 Pro Max, 18 ayar beyaz altın ve pırlanta detaylarıyla dikkat çekiyor.

    Caviar’dan Notre Dame temalı iPhone 16 Pro Max Tam Boyutta Gör

    Lüks tasarım denince akla gelen ilk markalardan biri olan Caviar, teknoloji ve sanatın kesiştiği çarpıcı bir projeyle yeniden sahnede. Yeni tanıtılan iPhone 16 Pro Max modeli, Paris’in simgelerinden Notre Dame Katedrali’ne saygı duruşunda bulunuyor. Sadece 16 adetle sınırlı olan bu özel seri, koleksiyonerler için tasarlanmış adeta bir mücevher niteliğinde.

    Telefonun arka kapağında Gotik mimariden esinlenen kabartmalı bir desen yer alıyor. Ortasında ise, katedralin meşhur gül penceresini andıran vitray detay dikkat çekiyor. 18 ayar beyaz altından üretilen Apple logosu ise, farklı boyutlarda 59 pırlantayla süslenmiş. Cihazın çerçevesi de yine aynı altın materyalle güçlendirilerek adeta bir mimari yapı hissi kazandırılmış.

    Notre Dame’ın tarihini, yaşadığı trajedileri ve restorasyon sürecini temsil eden bu özel model, teknolojiyle sanatı buluşturuyor. 128 GB kapasiteli versiyonu 104.490 dolardan başlarken, 1 TB’lık iPhone 16 Pro Max modeli 115.490 dolara alıcı buluyor.

    Caviar daha önce de Londra, Dubai ve Şanghay gibi şehirlerden ilham alan lüks telefon serileriyle dikkat çekmişti. Ancak Notre Dame temalı bu model, hem sembolik anlamı hem de tasarımındaki detaycılıkla markanın bugüne kadar sunduğu en dikkat çekici işlerden biri olabilir.

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